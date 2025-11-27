桃園推出科技遊戲成果展 長輩體驗智慧課程樂開懷

銀樂科技遊戲挑戰賽PLUS。





桃園市政府27日於桃園市社區照顧關懷據點培力中心辦理「銀樂科技遊戲挑戰賽PLUS－桃園市社區照顧關懷據點及巷弄長照站科技互動體驗活動」成果發表會，展現桃園市社區照顧關懷據點課程與智慧科技結合的成果。

社會局陳寶民局長表示，科技運用於社區照顧關懷據點課程安排是近年來一大趨勢，桃園市政府社會局於113年起偕同桃園市生香文教關懷協會、長庚大學、銀樂福健康管理顧問有限公司及預防延緩失能方案等專家，設計及運用科技互動實證在地方案，透過銀樂科技遊戲挑戰賽，鼓勵據點善用智慧科技結合預防延緩失能課程活動，以新型態的課程來支持健康與亞健康長輩之自主運動及社會參與。

廣告 廣告

社會局陳寶民局長與長輩合影留念。

本計畫於113年在桃園區及楊梅區試辦，廣受長輩好評，今(114)年擴大至蘆竹區、大溪區、新屋區、平鎮區執行，共有20處據點一齊響應，達600人次參與；透過實地辦理及成果展現，使社區照顧關懷據點中的長輩有更不一樣更年輕的活動參與。

新屋區頭洲社區照顧關懷據點的爺爺充滿活力表示：「活到了91歲那麼大年紀，第一次用電腦結合遊戲，在和自己孫子年紀相仿的老師帶領下完成遊戲關卡的挑戰，感覺自己也年輕起來了，能代表自己的據點參與，備感榮幸。」長者踴躍參與活動之精神令人敬佩，市府未來致力將不同面向的智慧科技資源導入社區照顧關懷據點，讓桃園市的長輩都有機會體驗更多科技體驗互動。

社區照顧關懷據點是以「在地安老、預防照顧」願景，過往普遍都是以電話問安、關懷訪視、共餐及健康促進等讓長輩相互陪伴互相照應；近年因科技的進步伴隨著新老人族群加入，桃園市政府與企業、社區多方合作，凝聚多方專業及力量發展創新方案，以擴增據點服務之深度與廣度，桃園市政府社會局持續廣布社區照顧關懷據點，綿密社區照顧網絡，共同推展桃園在地安老，打照科技智慧新桃園。

大合照。

更多新聞推薦

● 台紐互惠里程碑 移民署：11/29起紐西蘭旅客持晶片護照來台可自動通關