桃園推動健管計畫見成效 張善政表揚37家醫療院所

桃園市長張善政出席「114年桃園市健康管理計畫頒獎典禮」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（3）日下午於市府綜合會議廳，出席「114年桃園市健康管理計畫頒獎典禮」。張善政表示，目前已有逾1.6萬市民新加入代謝症候群防治計畫，感謝桃園醫療院所和市府攜手提升市民健康，協助患者透過飲食控制、規律運動及追蹤管理，有效降低疾病惡化風險，期盼藉由今日表揚活動喚起更多人對健康管理的重視，主動維護自身健康。

桃園市長張善政抽出大獎。圖：市府提供

張善政指出，副市長王明鉅著作《翻轉醫療》中提出的「健康不生病，生只生小病，小病不變大」理念，可謂健康管理最佳註解。妥善的健康管理可避免疾病惡化、減少醫療負擔，提升生活品質，期勉所有市民朋友都可以透過規律運動與持續追蹤落實自我照護，在日常中實踐健康管理。

廣告 廣告

衛生局表示，面對高齡化與慢性疾病日益加劇的挑戰，為提升市民健康識能同時呼籲定期進行健康檢查，並鼓勵代謝症候群、糖尿病與初期慢性腎臟病等高風險族群建立良好就醫追蹤與自我健康管理習慣，市府推出114年健康管理計畫，並於昨日表揚桃園37家優良醫療院所於慢性病防治、照護及衛教推廣上的貢獻。

衛生局指出，透過「前端預防、後端管理」雙軌策略推動健康促進，市府協助代謝症候群、糖尿病及初期慢性腎臟病等高風險族群建立追蹤與自我管理習慣。截至114年9月，代謝症候群累積收案逾4.3萬人，糖尿病及慢性腎臟病照護率亦較去（113）年同期提升，定期追蹤參與計畫總人次更達9859人次。市府將持續結合醫療及社區資源，透過多元活動強化健康意識，打造「健康桃園、幸福永續」願景。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

醫療性凍卵補助試辦 癌友搶救生育黃金期

八德外役監推正念減壓課程 收容人學習「暫停」因應壓力