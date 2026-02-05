桃園推動全民運動有成 3度蟬聯「運動i台灣2.0」特優縣市

桃園市長張善政接受體育局呈獻榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2.0計畫」評核「特優縣市」獎項。圖：市府提供

桃園市長張善政昨(4)日下午主持市政會議，接受體育局呈獻榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2.0計畫」評核「特優縣市」獎項。張善政感謝體育局長期以運動平權為核心理念，推動全民運動，致力打造共融、全齡化的運動環境期勉體育局持續整合局處、體育團體及在地資源，深化全民運動發展，讓運動成為市民日常生活的一部分，打造健康、友善、多元的全齡運動城市。

體育局長許彥輝表示，「運動i台灣2.0計畫」為全國性全民運動推展計畫。桃園自計畫自111年度推動以來，便於112年至114年連續3年榮獲「特優縣市」的肯定。其中，桃園在114年度全國評比中，以97.8高分名列全國前段班，顯示桃園在推廣體育活動上的努力獲得高度肯定。

體育局進一步指出，「運動i台灣2.0計畫」為全國性全民運動推展計畫，涵蓋一般專案、原住民族專案及身心障礙專案三大類別。桃園於114年度共辦理1395場次多元且具特色的運動課程與活動，並依計畫穩定性、訪視作業完成率等16項KPI指標進行年度評核，多項指標表現優於各縣市平均，並有10項評核項目獲得滿分。未來體育局將持續推展全民運動，鼓勵市民養成規律運動好習慣，穩健打造全齡共享的運動城市。

