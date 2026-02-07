桃園推動捷運長庚線 2/9起連辦3場地方說明會

（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市政府捷運工程局推動建設捷運銀線（長庚線），日前已召開期中審查作業並實施踏勘，預計9日至11日召開3場地方說明會，詳細介紹捷運銀線的規劃進展，聽取沿線居民的意見。

桃園捷運銀線為強化桃園市區與龜山、林口地區之間的重要軌道建設，路線起自長庚大學，經文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、三民路、萬壽路，至桃園火車站設置端點站。

捷工局今天表示，捷運銀線路線長度約17公里，初步規劃採用輕軌系統布設，共設置20座車站及1座機廠；針對捷運銀線可行性研究路廊、沿線場站土地現況及相關路線規劃，相關單位已實施過踏勘。

廣告 廣告

捷工局表示，捷運銀線可降低桃園區與龜山區間的交通壅塞，也可分擔桃園市區往返長庚醫院的通勤需求，未來也將與現有的捷運機場線、綠線、棕線、台鐵及規劃中的捷運青線、橘線等重要路線進行交會轉乘。

捷工局指出，捷運銀線計畫已於日前召開期中審查作業，預計9日、10日及11日下午7時分別在龜山區陸光市民活動中心、桃園區東壽市民活動中心、龜山區公西市民活動中心召開地方說明會，將並聽取居民的意見與建議，進行溝通交流，讓建設符合地方發展需求。（編輯：張銘坤）1150207