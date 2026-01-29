桃園推動智慧治理顯成效「AI環境污染辨識系統」奪國家永續發展獎

桃園市長張善政昨(28)日上午主持市政會議，接受環保局呈獻「AI環境污染辨識系統」榮獲行政院「114年國家永續發展獎－政府機關類」殊榮。張善政肯定環保局團隊長期投入智慧環境治理的努力與成果，指出該系統不僅展現桃園在環境治理上的技術實力，也讓外界清楚看見市府推動智慧治理與永續發展的具體成效。

此次獲獎的「AI環境污染辨識系統」，是桃園推動智慧環境治理的重要成果。圖：市府提供

環保局長顏己喨表示，此次獲獎的「AI環境污染辨識系統」，是桃園推動智慧環境治理的重要成果，在全國147個機關團體激烈競爭的情況下，能夠脫穎而出實屬不易。該獎項不僅肯定系統本身的技術創新，更代表市府多年來持續投入智慧治理、環境永續與跨域整合的努力，獲專業評審高度認可，成為其他縣市機關學習的標竿。

廣告 廣告

環保局表示，「AI環境污染辨識系統」整合人工智慧、影像辨識、物聯網及雲端分析技術，實際應用於城市環境管理現場，有效提升稽查效率。系統上線後，環境污染相關陳情案件明顯下降，市民亦能在日常生活中實際感受到環境品質改善，充分展現科技治理帶來的具體效益。

環保局進一步指出，該系統不僅是科技應用成果，更是市府跨局處協力治理的具體實踐。透過整合環保、工務、警察等單位，建立即時通報與快速反應機制，使城市治理流程更為順暢、資訊更為透明。未來市府將持續精進系統功能，並擴大AI技術於交通管理、防災應變及環境監測等領域的應用，讓科技成為守護市民生活安全的重要支柱。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

國1五楊高架中壢轉接道火燒車！自小客貨車停路肩瞬間成火球

桃園殯葬管理成果獲中央肯定 張善政盼持續完善治喪空間