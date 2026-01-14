桃園推動職業安全衛生業務 獲勞動部優等獎肯定

桃園市長張善政接受勞動局呈獻榮獲勞動部114年度「政府機關推動職業安全衛生業務績效評核」優等獎。圖：市府提供

桃園市長張善政今（14）日上午主持市政會議，接受勞動局呈獻榮獲勞動部114年度「政府機關推動職業安全衛生業務績效評核」優等獎。張善政除對市府團隊長期深耕職安工作表達肯定外，也期勉各局處持續精進，落實各項職業安全衛生措施，共同打造安全友善的職場環境。

勞動局長李賢祥表示，此次獲獎為勞動檢查處成立以來，首度在六都評比中名列第一，成果得來不易，這不僅是勞檢處的努力，更有賴秘書長溫代欣督導統籌，以及各局處通力合作，攜手完成這項艱鉅任務。

李賢祥指出，市府致力將職安工作深耕至各局處，全面提升職場安全。以風險較高的營造業勞檢為例，桃園全市營造工地逾6000處，數量居全國之冠，經市府強化營造工地安全管理措施後，職災死亡人數已由前一年度的17人降至7人，顯見投入資源與策略已有實效。

勞動局表示，市府特別成立「職業安全衛生推動小組」，透過跨局處協作深化職安文化、落實全員參與，並導入AI科技輔助安全管理，強化監測與數據決策，推動智慧職安。在具體成效上，近年職災指標持續改善，112年職業災害千人率較109至111年平均值下降7.6%，113年下半年更進一步下降9.9%；此外，市府累計制訂及修訂職安相關規範達160項，讓制度管理更臻完善。

