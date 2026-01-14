桃園推動肺癌篩檢將滿3年 持續擴大範圍再納入2族群

圖：市府提供

桃園市長張善政今(14)日上午主持市政會議時表示，桃園市肺癌擴大篩檢政策邁入新階段，今(115)年將進一步放寬篩檢對象，包括放寬曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女的限制條件；考量環境因素，桃園境內8座發電廠及焚化爐周邊等高風險區域40歲以上久居的市民也將納入免費篩檢範圍。另外，此次首度將績優醫事及護理人員納入對象，期盼透過更周延的篩檢機制強化早期發現，守護市民健康。

張善政指出，桃園推動肺癌篩檢今年二月將屆滿三年，根據去年的最新統計，共完成5萬7935人次篩檢，找出350位確診個案，其中將近九成都是早期個案，說明擴大肺癌篩檢的重要性與必要性。

張善政強調，為解決偏鄉市民就醫不便的痛點，桃園目前擁有全台唯一的「行動CT篩檢車」，這部車如同移動式醫院，配備精密電腦斷層掃描儀，行動CT車能深入觀音海線、復興山區等都會區醫院較難涵蓋的區域，彌補城鄉醫療差距。今年市府設定的肺癌篩檢目標是2萬8000人，除既有醫療院所外，行動CT車成為重要支援，讓服務走進社區，深入到桃園每一個角落，從去年11月CT車開始進行巡迴篩檢，目前已完成16場次，短短兩個多月，已篩檢將近300人。

張善政進一步說明，市府亦透過跨局處合作進行肺癌防治，經發局深入全桃園43個工業區、觸及2萬名勞工；勞動局則針對重金屬、粉塵等有害職場環境進行監控；環保局則負責監測工業區排放及宮廟、餐廳油煙防制，從源頭降低罹病風險。為確保公帑精準運用，市府與台大公共衛生學院密切合作，運用公共衛生學理與大數據分析，科學性地定義高風險族群，有效運用資源。市府未來將持續推動各項健康政策，秉持「全齡照顧」的精神，打造桃園成為更健康的宜居城市。

