桃園推可負擔住宅 捷運A20、A21開發區率先實施捐建機制

桃園市政府推動可負擔住宅政策，首波推案的大型整體開發區「捷運A20、A21整體開發區」 ，27日已通過桃園市都市計畫委員會審議，另《可負擔住宅自治條例》已進入法規審查，目前已持續與中央溝通，力拚今年中央支持核定。（桃園市都發局提供）

桃園市政府推動可負擔住宅政策，力拼今年完成法制程序並經中央核定，市長張善政28日於市政會議時宣布，首波推案的大型整體開發區「捷運A20、A21整體開發區」，27日通過桃園市都市計畫委員會審議，規定未來開發區內基地築基地達一定規模者，須捐建可負擔住宅給桃園市政府，並由桃園市住宅及都市更新中心進行銷售。

張善政表示，只要開發面積達一定規模1500平方公尺以上，基準容積即可放寬20％，前提是建商須回饋一定比例住宅，由市府作為可負擔住宅使用，並出售給符合資格的年輕族群，讓更多年輕人能在桃園安心成家。

房型大小設定在23坪到35坪，包含土地與公共設施持分，並配置1汽車及1機車停車位，與市售建案條件一致，而開發商提供的房源皆須經過都市設計審議，規範房源座落於大樓的樓層、室內規格等條件，確保捐建住宅品質與居住機能。

張善政指出，除了「捷運A20、A21整體開發區」完成都市計畫審議，「中壢體育園區整體開發區」都市計畫目前也在公開展覽中，另外捷運綠線G12、G13、G14站等幾個桃園市內的重要捷運場站周邊，鐵路地下化每個車站旁的都市計畫都已經將捐建可負擔住宅的規範，納入土地使用分區管制要點之內。市府配合未來129年桃園的整體藍圖，除了交通路網的展開，也已將住宅與生活需求同步納入規畫。

張善政提到，目前《可負擔住宅自治條例》已進入市府法規審查程序，預計於今年上半年送進議會，爭取不分黨派議員的支持；也持續拜會中央各部會，希望未來條例送進中央後，能加速審查，讓制度即時銜接桃園的城市轉型與開發進程。

都發局說明，市府提供青年安居桃園的目標從來沒有停止過，自市長張善政上任以來立刻啟動，都發局蒐集各國案例，分析桃園市人口特性，整合多國案例經驗，首創提出「可負擔住宅」，於去年初啟動自治條例草擬工作，過程中分別徵詢專業法律、金融財管等專家，同時也與青年代表進行對話，獲各方專業的提點。

