桃園推廣兒權向下扎根 王明鉅盼打造更友善成長環境

桃園市副市長王明鉅今（16）日下午前往桃園區，出席「114年度國際兒童人權日活動」。王副市長表示，每年11月20日為國際兒童人權日，核心精神在於提醒社會重視兒童與少年應被尊重、能表達意見、其聲音能被聽見並採納的基本權利；兒權落實不僅是政府責任，更須從家庭與學校向下扎根。

王明鉅指出，兒少的「表意權」與「參與權」是《兒童權利公約》的重要理念，呼籲社會共同改變觀念，讓兒少不僅能發聲，也能在家庭、學校與社會中真正參與影響自身生活的事務，共同打造更友善的成長環境。

王明鉅也於活動現場頒發「兒少提案影片徵集活動」前三名、佳作及人氣獎獲獎作品，肯定學子發揮創意，透過影片表達自身對兒權議題的意見。他表示，今（114）年徵件共收到50件投稿、23件入圍複審，並選出前三名於現場播映；作品題材涵蓋反歧視、營養午餐決策、志願服務等面向，充分展現桃園兒少對兒權的理解日益成熟，期待明年有更多優秀作品參與。

社會局表示，今年活動以「用歡笑替兒權發電」為主題，透過親子互動與兒少自主發聲，使孩子在遊戲中認識《兒童權利公約》精神。系列活動包括兒少提案影片徵集、多元遊戲園遊會等，現場規劃「CRC發電集章區」、「Q萌放電休閒區」、「兒權知能充電區」、「Q萌手作區」等闖關攤位，寓教於樂，讓兒權概念更貼近生活，期盼社會持續關注兒少議題，與市府攜手為兒童權利發聲，共同營造更友善、尊重兒少表意的城市。

