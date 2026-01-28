桃園推月月掃 回收換折扣

農曆年節將至，許多民眾為省麻煩將大掃除外包給居家清潔人員，今年鐘點費至少調漲2成以上，即便如此清潔人力仍供不應求。（呂筱蟬攝）

為改善春節前夕垃圾量暴增、清潔人力高度集中問題，桃園市環管處推出「好家在，有打掃」居家清理新模式，將傳統一年一次的年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」的常態清潔行動，結合每日、每月資源回收兌換機制，引導民眾逐步完成居家整理，落實斷捨離與循環利用理念。

農曆年節將至民眾忙著大掃除，許多民眾為省麻煩外包給居家清潔人員，越接近年關人力需求大增，加上清潔耗材年年漲價，鐘點費至少調漲2成以上，以往居家清潔每小時400元至800元不等，近期每小時約漲200元至300元，每次到府4小時起跳，如要清洗冰箱內部或者洗衣機，因較繁雜費時，還要再多收取1000元至3000元清潔費。

環管處長張書豪指出，過往年節前一周垃圾量短時間內大量湧入，不僅民眾需排隊交付垃圾，也加重清潔隊員的工作負擔，因此市府將原有每月第2個周六的環境清潔日，升級為全市性的「輕掃日」，並搭配一系列回收獎勵措施，鼓勵市民提早、分批清理。

環管處表示，「月月掃」透過制度化的獎勵設計，讓市民在日常生活中完成回收與整理，不僅能輕鬆過好年，也能有效分散垃圾清運高峰。在每日兌換方面，環管處與超商通路合作，民眾可將家中廢乾電池、鋰電池及手機電池送至超商回收，每累積0.5公斤即可兌換購物折扣金，還可參加抽獎活動。

每月兌換活動則整合桃園市140處「桃樂資收站」，市民可就近交付資源回收物，兌換宣導品或市民卡加值金，同時辦理二手市集，民眾可將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用，延長物品生命周期，落實循環經濟。