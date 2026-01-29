桃園推首波「可負擔宅」 落腳機捷A20、A21沿線

附近建案不停的蓋，這裡是機捷A20、A21整體開發區，桃園市都市計畫委員會審議通過，未來這個開發區內住宅區建築基地，面積達1500平方公尺以上者，基準容積可提高20%，建商必須捐建一定比例可負擔宅，由市府賣給符合資格的年輕家庭。

桃園市都市發展局專門委員郭蕙萍表示，「房型的部分，我們也參考了一般的房型，也搭配了汽車機車車位，所以是符合一般市售的條件。住宅的品質部分呢，我們也會透過都市設計審議，確保住宅相關的品質條件。」

都發局表示，《可負擔住宅出售及管理自治條例》力拚今年完成法制程序，首波將落腳機場捷運A20及A21整體開發區。另外，中壢體育園區、捷運綠線G12、13、14站等重要捷運場站周邊，和鐵路地下化車站旁的都市計畫，未來都將納入可負擔住宅規範，相關自治條例配套措施也持續進行中。

桃園市建築師公會理事長詹健鴻認為，「主要的部分都在一個主要的交通幹線上，比如說捷運的路線上，或者是鐵道的路線上，這個地方來去做可負擔住宅的一個規劃，我覺得這可以落實到，讓實際上買房的壓力不會那麼大。」

建築師公會表示政策良善，且在封閉市場執行，房價穩定，可確實減輕年輕家庭居住負擔，針對傳出加劇建商負擔聲音，公會評估大概100戶僅5到6戶是可負擔住宅，另外市府將基準容積提高到1.2倍，也對建商具有誘因。