桃園推「可負擔住宅」青年族群買得起 每坪2字頭不能炒
桃園市推出「可負擔住宅」計畫，主打「買得起、住得久、不能炒」，希望以低於市價的售價，協助25至45歲有養育小孩的青年與中產家庭買房。可負擔住宅將與社會住宅雙軌並行，理想比例為一比一，購買者未來只能回售給政府，避免炒作。然而從制度設計到法源依據，外界仍關注這項政策如何在公平與市場運作間取得平衡！
桃園市政府推出「可負擔住宅」計畫，希望以低於市價的售價，協助青年與中產家庭買得起房、穩定落腳。這種住宅主打「買得起、住得久、不能炒」的特色，購買者未來只能回售給政府，避免炒作問題。桃園市都發局表示，可負擔住宅將與社會住宅雙軌並行，理想比例為一比一，目標是補足中間族群的居住需求缺口。然而，從制度設計到法源依據，外界仍關注這項政策如何在公平與市場運作間取得平衡。
桃園市政府計畫將航空城安置住宅的餘屋，規劃成首波可負擔住宅。桃園市都發局住宅發展處科長黃春霖表示，這些住宅格局大約是室內25坪左右的大兩房。可負擔住宅的定價策略是讓民眾每月房貸還款金額約為家庭月收入的三成，例如夫妻月收共10萬元，每月還款約3萬元，對應的房價大約落在每坪2字頭。
桃園市都發局長江南志強調，桃園市持續推動住宅法規定的「只租不售」社會住宅，但仍有一些落差需要填補。他解釋，許多人在社會住宅住滿6年後，仍需銜接未來的住宅需求，加上桃園移入人口眾多，市府希望維持桃園作為一個可負擔的城市。江南志表示，可負擔住宅優先考慮家庭，特別是25至45歲且有養育小孩的年輕世代，申請機制將採用權重換算和公平抽籤。
文化大學都市計畫學系教授徐國城認為，桃園的可負擔住宅計畫是為了協助有條件擁有自有住宅的青年族群或中產階級，讓政府能透過更積極的政策來推動他們擁有自有住宅。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，世界上許多國家都在探索租房與完全產權之間的居住選項。他提醒，台灣過去已有國宅與合宜住宅的經驗，關鍵在於制度能否長期運作。彭揚凱擔憂，若中央《住宅法》沒有相應法源依據，地方政府僅靠自治條例可能難以落實監管，特別是在限制未來轉售對象方面的執行與維護將面臨挑戰。
有輿論擔心，當前社會住宅供不應求，若資源轉向中產階層，可能壓縮弱勢族群的居住權益。對此，江南志強調，推動可負擔住宅並不代表停止興建社會住宅，這兩種不同的住宅產品將並行發展。社會住宅先照顧弱勢，等到居民有負擔能力後，可以轉而購買可負擔住宅。桃園市府希望透過這種方式，讓想在桃園落地生根的家庭不再因房價過高而被迫離開。
更多 TVBS 報導
一人宅佔比首破3成！小資族鎖定9坪套房 每3戶就有1戶是單身宅
高房價逼出小宅化 16年來住宅平均面積少10坪
BLACKPINK將開唱！ 高雄5旅宿「哄抬房價」重罰 日租房斷水電
輝達點燃北士科房價！商辦漲逾5% 預售住宅站上百萬大關
其他人也在看
桃園後備旅步三營教召登場 增無人機課程強化部隊戰力
為強化戰時動員能量，確保後備即戰力有效展現，桃園市後備旅步三營日前實施為期十四天的教育召集訓練，並舉行編成典禮，象徵梯次教召正式啟動。全體召員依令完成報到，展現高度紀律與專業素養，充分體現後備軍人精實嚴謹的精神風貌。 桃園後備旅表示，此次教召以「強化專業、驗證戰力」為主軸，課程除兵力動桃園電子報 ・ 10 小時前
幼兒園餵藥案落幕！園長、8教保員兩度不起訴 家長提再議遭駁回
家長2023年5月指控，表示老師餵孩子喝「彩虹藥水」，藉此讓孩子吃下管制藥品「苯二氮平類藥物」及「巴比妥類藥物」，還把孩子帶進小黑屋體罰，案件一度引發軒然大波。但新北地檢署調查，經北榮、部立台北醫院等醫療院所、調查局檢測，顯示幼兒血液、尿液及毛髮都呈陰性或未檢...CTWANT ・ 8 小時前
彰化扇形車庫換新門面 掃條碼線上登記入場參觀
（中央社記者吳哲豪彰化5日電）台鐵彰化扇形車庫經整修後，重新開放民眾參觀，整修後的車庫改成掃條碼線上填表格登記入場，以耐候鋼為主要材料重塑大門、入口須知等，也增加解說牌，讓民眾更了解扇形車庫。中央社 ・ 7 小時前
彰縣青宅申購不計父母資產 桃園規畫「可負擔住宅」
彰化縣推出「只售不租」青年住宅政策，桃園市也規畫推出每坪「2字頭」的「可負擔住宅」，嘗試以平價購屋補助替代短期租金補貼，...聯合新聞網 ・ 16 小時前
台中豐原派出所新建落成 守護治安新地標
（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市豐原警分局豐原派出所今天舉辦落成啟用典禮，為地上3層393坪建物，採RC結構，並以科技化設計融入節能減碳及綠建築功能，希望提供警察更安全舒適的工作環境。中央社 ・ 6 小時前
將解除禁運禁宰 新北：最快7日溫體豬肉可販售
（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市農業局長諶錫輝今天表示，已為非洲豬瘟禁宰、禁運解封做準備，由於新北有1家合法私宰場，溫體豬肉最快7日上午就能進行宰殺販售，也有助於穩定市場豬肉價格。中央社 ・ 6 小時前
日籍上班族「手機掉計程車」焦急求助 南港警1小時暖心火速尋回
【記者曾佳俊／台北報導】臺北市警察局南港分局玉成派出所日前接獲一名27歲日本籍宮尾先生報案，稱不慎將手機遺落於計程車上，內含許多重要資料讓他相當焦急，警方受理後沿路調閱監視器，發現他從北市忠孝東路五段上車坐到和平西路，經仔細比對路程時間、車型而成功釐清車號，一小時內成功聯繫計程車司機尋得手機下落，展現臺灣警察高效率且貼心、耐心的服務精神。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
粿王風波狂燒！郭源元撇私交 親揭與王子「唯一交集」
女星郭源元今（5）日出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》記者會，表示自己從小最喜歡的童話人物就是愛麗絲，「她代表著勇敢，也是我追夢的目標。」而她認為此次展覽剛好可以讓大人、小孩脫離3C，走進現實生活，她認為非常有意義。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
新北「580專案」新增2處都更案 逾千坪危老社區啟動招商
「危險建築物580專案計畫」近日新增2處社區正式公告招商，分別為「中和區錦和段797地號1筆土地」及「淡水區大義段146地號等2筆土地」都市更新事業公開評選實施者招商案，2處基地皆逾千坪規模。當社區整合意願達8成以上，新北住都中心啟動公辦都更招商作業，公開評選實施者，加速推動危險建築重建。中時新聞網 ・ 8 小時前
若確認謝侑芯在國外遭謀殺 法界：遺屬可申領「境外補償金」
網紅謝侑芯上個月22日在吉隆坡高級飯店傳因心臟疾病喪命，近日案件急轉直下，馬來西亞警方偵辦後，將曾與謝共處一室的歌手黃明志列為嫌犯，且朝謀殺罪偵辦，並向法院申請延扣黃男7日，調查此案。我國法界人士指出，依犯罪被害人權益保障法規定，在境外因他人故意犯罪行為致死亡者，遺屬將可申領20萬元「境外補償金」。自由時報 ・ 6 小時前
黃國昌影射他施壓資安院 洪奇昌回擊了：將提告妨害名譽
民眾黨主席黃國昌指控，大同醫護公司標下國家資通安全研究院標案後，違規中國生產之網通設備，並指數發部、資安院包庇，背後就是因為有洪奇昌。對此，洪奇昌發聲明予以駁斥，強調自己問心無愧，並表示已委託律師，將對黃國昌提告妨害名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
德國紐倫堡國際發明展 台東學子成績亮眼 (圖)
台東長濱國中與豐田國中學生在2025第77屆德國紐倫堡國際發明展，分別以作品「零接觸護康天使」與「智慧型汲水器」脫穎而出，榮獲金牌、銀牌與創造力發明特別獎。中央社 ・ 6 小時前
基隆將設4處鄰里停車場 增加209席小型車位
（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市政府今天在樂利二街62巷舉行「鄰里停車場開工動土典禮」，此處停車場預估明年3月完工，交通處另規劃3處停車場，預計7月完工後，4處停車場共可容納209席小型車位。中央社 ・ 6 小時前
案情不單純？投資客手捧500萬現金遭搶 另組人馬「黑吃黑」竟成功了
高雄市三民區9月間發生一起搶案，當時從事房產投資的葉姓男子拿著500萬現金出門，沒想到卻風聲走漏，被兩組人馬先後得知，以梁姓男子為首的強盜集團向葉男噴灑辣椒水得逞後，後到的余男強盜集團晚了一步，於是決定「黑吃黑」再從梁男手上贓款搶走，警方獲報後將2方人馬共8人全部逮捕到案，訊後依強盜罪起訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
賊開贓車肇事逃逸 雲林警圍捕到案
記者陳正芬／雲林報導 雲林縣發生一男子涉嫌開著偷來的車，四處溜搭並撞到騎機車阿伯後又…中華日報 ・ 6 小時前
漢光演習潛入校長室偷糖果餅乾 3教召兵貪吃慘了
許姓、邱姓與江姓男子今年7月參加漢光演習教召，進駐新北市林口區某國小時，竟闖入校長室東翻西找，還順手偷竊桌上的糖果餅乾，全程被監視器拍下，新北地檢署偵結，依加重竊盜罪嫌起訴3人。太報 ・ 7 小時前
夜約網妹遊車河「突墜河」 台南菜鳥消防員尷尬打110
台南近日發生一起尷尬的「在職教育」，有位菜鳥消防員約女網友見面遊車河，該女卻情緒失控跳車墜落河裡，他怕身分曝光當下打給110卻不是119，見同事抵達現場就趕緊落跑。中天新聞網 ・ 8 小時前
聽好了！民進黨3縣市初選下週起跑 賴清德給3提醒：嚴禁相互攻訐
民進黨布局2026年地方選舉，今（5）日也宣布，2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記，將於11月10日到14日，進行初選登記，民進黨主席、總統賴清德也給出3點提醒，「嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
台南捷運明年動工拚2032年通車！…10站房價跌6站「最多每坪少付3萬」
台南捷運真的要來了！明（2026）年要動工拚六年後通車，不過台灣房屋集團統計，藍線10個站點周邊近一年房價，10站就有6站房價下跌，其中又以「B3站」五王國小商圈跌勢最明顯，每坪單價從25.7萬元下修至22.8萬元，年減約1成，晚一年入手，平均每坪成交單價少付約3萬，不過1字頭房價已全面消失。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
新青安明年到期 卓揆：用新方式協助年輕人
「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年七月卅一日到期，行政院長卓榮泰昨天表示，現行方式應檢討，不會以相同的方式延...聯合新聞網 ・ 17 小時前