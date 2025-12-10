桃園推「好孕3＋1」補助 孕期疫苗到托育全覆蓋

桃園市政府推出全新「桃園好孕3＋1補助到位」政策，將孕期健康、托育支持與親子福利完整整合，打造更全面的生育支持系統。（姜霏攝）

桃園市長張善政10日於市政會議時宣布，婦幼局推出全新「桃園好孕3＋1補助到位」政策，將孕期健康、托育支持與親子福利完整整合，打造更全面的生育支持系統。張善政表示，此次補助方案從孕期疫苗、托育協助到新生兒，一應俱全，希望讓每位想生、願生的家庭，都能在桃園獲得最實際的幫助，打造真正友善育兒的城市。

張善政指出，孕期疫苗保障是此次政策的重要核心。不分胎次，每位孕婦皆可獲得百日咳三合一疫苗1800元補助；針對能有效保護新生兒的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，第1胎孕婦補助1800元，第2胎補助提升至4000元，第3胎以上則提高至7680元。張善政強調，這2種疫苗對新生兒與孕產婦都相當關鍵，透過疫苗補助加碼，讓家庭在迎接新生命時能更安心、有保障。

廣告 廣告

張善政說，在托育支持方面，桃園市也同步擴大友善政策。對於第2胎家庭，若雙胞胎送至準公共托育或準公共保母，將比照公托負擔，第1名每月僅需負擔2000元、第2名1000元。第3胎以上的家庭更可享有準公共托育全額補助，減輕多子女家庭的托育壓力，讓父母在工作與育兒間取得更好的平衡。

為了讓每個新生桃園寶寶都感受城市祝福，市府也推出全新的 「桃園乖寶包」專屬禮袋。禮袋由宇宙版ㄚ桃、園哥領銜設計，展現親切、活潑與桃園特色。內容包含由桃園市政府與「奇哥股份有限公司」聯名製作的專屬禮盒，內附圍兜兜、餐碗、湯匙、叉子等實用育兒用品。奇哥深耕母嬰市場逾50年，品質與品牌信任度均深獲肯定，此次禮盒更由其位於中壢產業園區的工廠生產，展現桃園在地產業實力。

另外，「桃園乖寶包」專屬提袋也由臺灣在地工廠製作，具MIT品質保證，強調耐用與安心，讓家長能輕鬆攜帶新生兒用品。該禮袋自明年1月1日起正式發放，對象包含當年元旦出生的寶寶與自明年起出生的第3胎以上嬰兒。家長在各區戶政事務所辦理出生登記時即可同步領取，讓祝福不漏接。

張善政表示，「桃園好孕 3＋1 補助到位」是市府整合孕期、育兒、托育3大面向的重要政策，將持續精進，讓每個家庭從懷孕到養育都能獲得實質支持。他強調，桃園會陪伴每位父母安心迎接新生命，打造一座真正友善育兒的城市。

更多中時新聞網報導

天冷大吃大喝 當心血壓失控

項婕如顧不得過敏 新加坡大啖螃蟹

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股