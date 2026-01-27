桃園推「新住民專區」網站 輕鬆查詢福利政策、生活資源

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府推出「新住民專區」網站已上線，網站內集合福利政策、生活資源、課程活動等各類服務資訊，盼讓每一位新住民都能感受到桃園市是一座多元、友善的城市，進而找到歸屬感。

市府婦幼局表示，「新住民專區」網站，提供5種語言中文、英文、印尼文、越南文、泰語，一鍵就能切換語言，要讓新住民閱讀沒隔閡；網站整合桃園市政府各局處的新住民活動外，也提供權益、資源、生活資訊等分類訊息，並以插畫風的溫馨介面呈現。

廣告 廣告

婦幼局希望「新住民專區」網站能成為新住民「線上百寶箱」，未來新住民只要想了解福利政策、生活資源、課程活動，都能上網輕鬆查詢，無須擔心資訊太過分散或看不懂。

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

蹲窗邊拍霍諾德爬101挨轟「丟台灣臉」 女學生發文道歉全網送暖！

中國批治安差+地震多籲春節別去日本 台灣鄉民爽翻！

