即時中心／連國程報導

桃園市今（3）日凌晨發生朋友反目鬥毆事件，一名沈姓男子因為跟朋友的投資糾紛，找來10多人與對方談判，雙方協商破局，沈男等人竟持球桿毆打對方，警方獲報後出動快打部隊，逮捕沈男等7人，此外警方也澄清，現場並沒有人開槍，呼籲民眾勿傳網路謠言。

警方表示，沈男與被害人本來是朋友，因共同投資出現糾紛，雙方相約撞球場談判，沈男與10多名友人前來，被害人也帶了5名友人到場。雙方談判破局起爭執，沒想到竟演變成全武行，沈男等人以球桿、赤手空拳等方式毆傷對方，警方獲報後3分鐘內抵達現場，迅速控制場面。桃園市警方強調，絕不寬貸犯罪暴力，將依法嚴懲違法行為，此外，經警方調查後，現場並沒有人開槍，呼籲民眾別聽信網路謠言。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制

更多民視新聞報導

李貞秀當立委有變數 陳金德：不放棄中國籍「當然不能就任」

藍白十度杯葛總預算掀怒火 中台灣教授協會連署提「4大訴求」

國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談

