桃園撞球館凌晨大亂鬥！警快打部隊逮7人送辦

桃園市某撞球館今日凌晨傳暴力事件，警方到場逮捕7名傷害現行犯。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 桃園市桃園區國豐三街一間撞球館，一名沈姓男子因與劉姓男子發生財務糾紛，雙方各帶13人與5人助陣談判，結果一言不合動手，驚動警方啟動快打部隊抵達現場控制清查，附近居民於社群平台PO文稱聽到槍聲引發熱議，警方澄清未開槍，應是網友誤傳。

警方指出，沈姓男子與劉姓男子合資做生意，懷疑分紅被私吞，雙方各自帶13人與5人助陣，相約在桃園區龍安街附近撞球館談判，因談判破裂發生衝突，桃園警分局龍安派出所獲報，立即啟動快打部隊抵達現場控制清查，將涉嫌動手的沈男等7人全數逮捕帶回派出所。

事發當下有民眾在社群平台發文「龍安街真的在開槍」，稱兩方人馬在龍安街談判，警方對空鳴槍。更有網友表示目睹有人受傷被抬上救護車，網友諷刺「桃園有夠亂」、「警車的聲音讓我比鬧鐘早起」。

針對網傳衝突現場有槍聲，桃園警方澄清現場沒開槍，傷者是在雙方衝突中被打傷，全案共逮捕7名傷害現行犯，訊後依聚眾鬥毆及傷害案件移請桃園地檢署偵辦。後續還會追究其他人滋事、違反社維法的責任。

