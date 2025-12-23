桃園擬重啟華亞科 捷運銀線規劃穿過園區、將擴建土地

桃園市長張善政23日德修宮慈善文教基金會114年清寒獎助學金頒獎典禮，遭媒體問及華亞科重啟一事，對此他表示，未來將有兩大重要建設。（姜霏攝）

桃園市政府23日舉行德修宮慈善文教基金會114年清寒獎助學金頒獎典禮。媒體問及華亞科重啟一事，市長張善政說，未來華亞科有兩大建設，分別為捷運銀線及擴建土地，後續市府將會積極與樂善寺溝通，希望廟方能夠體認發展需求。

張善政說，華亞科在樂善寺這邊的這個土地，很多年都是現在這個樣子，在地方上發展上大家期待有所改變，未來會積極跟樂善寺來溝通，希望樂善寺能夠體認到這個地區發展的需求，來配合市府的建設。

張善政提到，建設有兩大項，第一是捷運未來的銀線會從中間通過，這個是公共建設非常重要的一環。二來就是隔壁的華亞園區很多廠都需要擴建，擴建的土地就最好就是在旁邊，在營運效率來講會比較好。所以這兩個建設對於桃園來講都非常重要，市府會秉持溝通誠意，跟樂善寺好好地來溝通。

民進黨市議員魏筠則發文表示，一樣的開發範圍，一樣報請內政部請求開放，一樣都是桃園市長任內，鄭文燦就是圖利，張善政就是因應市場需求。對此張善政則說，司法的事情，留給司法去處理。

