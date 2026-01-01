桃園擴大敬老卡使用範圍 今起可扣點租借YouBike電輔車

一整排的YouBike2.0還有2.0E電輔車，桃園市公共自行車使用量持續成長，市府擴大敬老愛心卡使用範圍，2026年元旦起，長者租借YouBike電輔車，還車時可使用點數支付騎乘費用及跨區調度費用，長者們大多叫好。

桃園民眾卓先生認為，「老人卡今天開始也可以扣點電輔車，我覺得更好，覺得不錯呀，又可以省一點錢。」

桃園民眾楊先生說道，「用意是很好啦，但是應該再簡單化一下，我想是第一個小時免費，第二個小時你再扣點嘛。」

廣告 廣告

交通局表示，持桃園敬老卡騎乘YouBike 2.0電輔車費率，前2小時每30分鐘扣20點，超過2小時每30分鐘扣40點，也提醒民眾須使用自己的敬老愛心卡，並完成投保作業，才能享有租借點數扣抵優惠，也保障騎乘安全。

桃園市交通局運輸規劃科長邱汶栩指出，「以新台幣1點扣抵1元計算，騎乘的費率依現行YouBike2.0E電輔車的標準，那另外也採了混合支付的方式，如果點數不足，餘額會從票卡內的儲值金額中扣除。」

交通局統計，截至去（2025）年9月YouBike累計騎乘人次已突破1億人次，平均每日約4萬人次，考量電輔車具備電力輔助、騎乘輕鬆省力等特性，擴大敬老愛心卡點數適用範圍，鼓勵長者多元外出、促進身心健康，也落實低碳綠色運輸政策。

更多公視新聞網報導

全國YouBike今早當機半小時 8:27已恢復正常

桃園YouBike多站點無車可借 市府：將持續補齊

桃YouBike周轉率8.2次降至3次 交通局：低效益站點減少車柱

