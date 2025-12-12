桃園攜手中央推動5G智慧鐵道 張善政：深化智慧應用提升運輸品質

張市長參與「鐵Tao智慧中心」啟用儀式。





桃園市長張善政12日前往交通部鐵道局國際會議廳，出席「5G智慧鐵道計畫成果展示研討會暨鐵Tao智慧中心啟用儀式」。張市長表示，市府與交通部鐵道局攜手推動5G智慧鐵道計畫，結合桃園捷運公司實務經驗，逐步將5G與雲端技術導入軌道運輸系統，強化行車安全與營運效率，為桃園推動智慧城市奠定重要基礎。

張市長指出，該計畫自第一期推動以來成果具體，桃捷團隊落實各項工作並獲中央肯定，市府持續推動第二期計畫，進一步深化智慧鐵道應用，近期在數位孿生及AI技術導入上，已逐步展現初步成效。未來市府將持續整合鐵道相關數據，建構完善資料基礎，全面提升軌道運輸服務品質。

廣告 廣告

交通部長陳世凱致詞。

今日張市長並與交通部長陳世凱一同啟用「鐵Tao智慧中心」。張市長表示，桃園捷運公司於4、5年前獲選為5G智慧鐵道計畫試驗場域，歷經兩期計畫推動，已成功將5G與鐵道雲平台導入營運監控與資訊整合，並實際應用於機場捷運系統。未來隨捷運綠線北段通車，市府將擴大複製相關應用，透過國家級鐵道雲平台的跨系統整合，強化節假日疏運與決策支援。

交通部長陳世凱表示，鐵道雲平台歷經4年建置、投入約3億元預算，已從桃園機場捷運實證起步，逐步落實跨系統、跨單位整合，未來結合AI應用，將進一步提升全國鐵道運輸的安全性與營運效率。

桃園捷運公司說明實體展示攤位。

桃園捷運公司表示，配合交通部鐵道局推動「5G提升智慧交通服務效能與安全計畫」，已建置智慧鐵道實證系統，結合5G通訊與鐵道雲平台，實際應用於營運監控、應變指揮與資訊整合，並完成與國家級鐵道雲平台資料串接，驗證跨系統整合可行性，為未來智慧鐵道決策支援奠定基礎。

大合照。

更多新聞推薦

● 鄭恩地、UNIS、宮﨑薰齊聚府城 台南搖滾耶誕演唱會12/20登場