桃園攜手台師大推動社會情緒學習 開啟情緒素養新紀元

桃園市教育局與台師大簽署「共同推動社會情緒學習合作備忘錄」。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕在全球教育環境快速變遷、青少年心理健康議題日益受到重視的當下，桃園市政府教育局長劉仲成今(29)日與國立台灣師範大學副校長也是心輔系博士宋曜廷(2月22日將就任台師大校長)正式簽署「共同推動社會情緒學習合作備忘錄(MOU)」。兩人強調，這場簽署儀式不僅象徵桃園市教育政策正式邁向「情緒素養」新紀元，更象徵著桃園市將透過學術專業與政策落實，建構一個更具包容性、支持性與韌性的校園環境。

劉仲成表示，社會情緒學習(SEL)是國際教育趨勢，強調自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧與負責任的決策等核心能力，不僅有助於學生的學習表現，更是促進心理健康、預防校園衝突與營造友善校園的重要基石。桃園市自114學年度起將SEL列為重點推動項目，透過與台師大的專業合作，已初步累積校園的回饋，為後續的擴展打好基底；115學年度將在既有成果，鼓勵更多學校參與，逐步發展具桃園特色的SEL推廣方案與教材，並結合家庭教育資源，促進家庭與學校共同合作；116學年度將朝向制度化與永續發展方向，建立完整的推動架構與成效評估機制，確保SEL能長期深耕校園。

劉仲成提到，SEL是協助師生在既有教學與生活中，學會理解自己並關懷他人。透過與台師大的合作，桃園市將持續以專業、系統與永續為核心，讓SEL成為支持學生、教師與學校共同成長的重要力量，攜手打造更具韌性、關懷力與有溫度的幸福校園。

教育局已透過成立SEL資源中心及種子學校，辦理SEL專題工作坊，已培訓137名教師，研習對象涵蓋學校校長、教學與輔導相關處室主任，以及各領域輔導團召集人，協助學校領導者理解SEL理念，並思考如何將幸福感、身心健康與情緒教育融入學校經營與領導實務中。同時規劃SEL心理健康增能研習，提升教師對自我照顧與心理健康議題的重視，並提供可運用的支持資源，協助教師在繁忙教學工作中照顧自身情緒需求。

桃園市教育局長劉仲成(左)與台師大副校長宋曜廷(右)簽署「共同推動社會情緒學習合作備忘錄(MOU)」。(記者李容萍攝)

