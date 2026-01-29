桃園攜手台師大推SEL 社會情緒學習邁入校園新紀元

桃園市教育局於29日與國立台灣師範大學正式簽署「共同推動社會情緒學習合作備忘錄」。（姜霏攝）

桃園市教育局於29日與國立台灣師範大學正式簽署「共同推動社會情緒學習合作備忘錄」。教育局表示，此簽署儀式代表桃園市教育政策正式邁向「情緒素養」新紀元，更象徵著桃園市將透過學術專業與政策落實，建構一個更具包容性、支持性與韌性的校園環境。

教育局表示，社會情緒學習（SEL）是國際教育趨勢，強調自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧與負責任的決策等核心能力，不僅有助於學生的學習表現，更是促進心理健康、預防校園衝突與營造友善校園的重要基石。桃園市自114學年度起，已將SEL列為重點推動項目，並透過與國立臺灣師範大學的專業合作，為政策提供穩固的學術與實務支持。

廣告 廣告

桃園市教育局於29日與國立台灣師範大學正式簽署「共同推動社會情緒學習合作備忘錄」。（姜霏攝）

教育局已透過成立SEL資源中心及種子學校，辦理SEL專題工作坊，研習對象涵蓋學校校長、教學與輔導相關處室主任，以及各領域輔導團召集人，協助學校領導者理解SEL理念，並思考如何將幸福感、身心健康與情緒教育融入學校經營與領導實務中。同時，也規劃SEL心理健康增能研習，提升教師對自我照顧與心理健康議題的重視，並提供可運用的支持資源，協助教師在繁忙教學工作中照顧自身情緒需求。

另外，教育局為培訓SEL專業人才，辦理SEL種子教師基礎培訓工作坊，已培訓約137名教師，後續將透過邀請SEL專家學者進行系統性培訓，並與臺師大共同認證培訓成果，作為推廣與提升教學品質的重要基礎。

教育局表示，藉由114學年度的實際推動經驗，已初步累積校園的回饋，為後續的擴展打好基底。未來115學年度將在既有成果上，鼓勵更多學校參與，逐步發展具桃園特色的SEL推廣方案與教材，並結合家庭教育資源，促進家庭與學校共同合作。116學年度則將朝向制度化與永續發展方向，建立完整的推動架構與成效評估機制，確保SEL能長期深耕校園。

教育局長劉仲成強調，SEL是協助師生在既有教學與生活中，學會理解自己並關懷他人。透過與臺師大的合作，桃園市將持續以專業、系統與永續為核心，讓SEL成為支持學生、教師與學校共同成長的重要力量，攜手打造更具韌性、關懷力與有溫度的幸福校園。

更多中時新聞網報導

FEniX三帥入伍 夏浦洋膝傷動手術

NBA》阻攻悍將活塞史都華 目標DPOY

澳網》基絲衛冕成空 得吃佩古拉家傳美食