桃園攜手矽谷PNP打造深科技樞紐 13家新創成果震撼亮相

Plug and Play Taiwan Taoyuan Deeptech Expo貴賓大合照。圖：經發局提供

桃園市政府推動台灣創新能量與國際接軌再添重要里程碑。今(9)日市府與全球頂尖創投加速器 Plug and Play（PNP）共同舉辦「Plug and Play Taiwan Taoyuan Deeptech Expo」，由13家台灣新創企業發表最新成果，展現桃園深科技布局的階段性成果。活動亦與「2025 桃園青創博覽會（Taoyuan Future Peak）」同步登場，透過矽谷加速器能量與城市級青年創業平台雙軌推進，進一步強化桃園作為亞太創新樞紐的定位。

經發局表示，桃園擁有超過12,000家製造工廠，串聯電子、半導體、AIoT、智慧製造等完整供應鏈，具備從研發、打樣到量產的高度整合能力，是深科技技術驗證與商業化落地的最佳基地。市府歷經1年半，成功促成PNP在桃園設立據點。今日Expo由Batch 0 與 Batch 1合計13家台灣深科技新創共同亮相，展現導入矽谷育成方法、企業資源與國際市場網絡後的具體成果，有助團隊加速技術商品化並鏈結全球供應鏈。

Plug and Play公布佳世達為新企業夥伴。圖：經發局提供

除在地育成外，市府亦積極協助新創「走向國際」。今年市府率領11家新創前往美國矽谷參加 PNP全球創新高峰會，與超過 300家新創與 4,000 位產業菁英交流。透過 PNP 的國際網絡，已促成逾 100 場一對一媒合，涵蓋投資洽談、技術合作與海外市場布局，展現市府推動「引進來、走出去」的具體成果。

Deeptech Expo的專業展能延伸至同步舉辦的「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」，展出來自8國的新創團隊，涵蓋 AI/OT、航太科技、生醫健康、ESG 等八大主題。現場規劃超過120個展攤，並設置「國際論壇」與「新創競賽」雙舞台，吸引百位企業與投資者參與。

Plug and Play Taiwan Taoyuan Deeptech Expo活動現場照片。圖：經發局提供

經發局強調，市府目標是將桃園打造為亞太地區最具競爭力的智慧科技與深科技樞紐，讓更多前瞻技術在桃園落地，成為驅動台灣產業升級的核心動力。

