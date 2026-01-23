桃園收益型不動產推薦｜老屋翻修讓資產增值
【商家指南推廣專題】
你是否有一間捨不得賣、卻又租不出去的老房子？或是看著空屋每年繳稅，想當房東卻怕裝修法規看不懂、擔心違建被檢舉，甚至覺得管理房客太麻煩？許多屋主「房子在但租金低、想賣又可惜」的糾結，來客資產管理創辦人王志桓都深有體會。
王志桓早期從自購老屋到合法老屋翻修，累積了豐富的實戰經驗。他指出，隨著房市進入調整期，高資產族群已開始從單純的「低買高賣」轉向「收益型不動產」，意即透過能立即產生租金的房產，在景氣波動中掌握穩定的被動收入。一般的房市分析常提到「資產流動性」，聽起來非常有距離感。其實來客資產的核心價值，就是將「老屋變金屋」，打造每月能創造穩定租金的「收益型不動產」。
來客資產以專業和改造實力，將大坪數、難出租的老屋進行合法分割分戶。就像是將一個大型資產拆解成多個精品組合，不僅提升了出租穩定度，更實現了「一戶一門牌」。對屋主而言，未來若有資金需求，可以隨時「單戶出售、彈性脫手」，不必整棟綁死，大幅提升了資金活用的自由度。
來客資產在「桃園收益型不動產推薦」領域，已有豐富的成功實績：
．舊戲院老屋翻修：「博藏居」位於桃園捷運G08站的一層老舊電影院，歷時一年整合，老屋進行合法分割分戶，成功轉型為23戶「飯店式電梯精品套房」，實現一戶一門牌的「桃園收益型不動產推薦案例」，每月租金可達22,000~50,000元左右。
．透天危老重建：在「辰凰富寓」桃園民安路的案例中，團隊善用容積獎勵，將老透天合法重建為18間全新套房，成功轉型為市場高度關注的「桃園收益型不動產推薦規劃」，大幅提升建築效能與房產價值。
老屋翻修時許多屋主最擔心「做隔間套房會被檢舉」或「陷入違建爭議」，這些不安往往來自對法規的不了解。來客資產強調，合法老屋翻修的「安全性」與「合法性」是資產增值的根基。
在改造過程中，來客團隊會優先將合法審查與消防工程納入核心規劃，協助屋主排除違建風險。王志桓表示：「我們不只是在修房子，而是在設計資產的流動性」。透過合法規劃，讓老屋翻修在安全的架構下，從低產值轉化為受法律保障的「收益型不動產」。
來客經手的實績證明，老屋並非問題，而是「尚未被正確設計的房產」。經系統性的老屋翻修改造後，許多物件的租金水準皆大幅成長，成功協助屋主達成「資產翻倍」與「提早退休」的願景。
對於擁有多間房產、重視資產傳承，卻不願投入繁瑣管理的屋主而言，委託來客資產量身規劃的「收益型不動產」是一條兼顧安全性、創造現金流與彈性的解方。
你想無痛成為「現成房東」，讓閒置資產真正開始替你工作嗎？現在就是重新規劃資產結構、啟動穩定現金流的最佳時刻！歡迎透過以下連結，讓桃園收益型不動產推薦專家為您評估最適合的資產規劃方案。
店家品牌：來客資產管理
來電洽詢：03-367-2567
官方LINE ID諮詢：@likehouse_pro
預約免費諮詢：https://www.likehouse.tw/landlord-investor
地址：桃園市桃園區長壽街5號1樓
營業時間：週一至週五09:00~18:00，週六日公休
以上訊息由「桃園收益型不動產推薦」「來客資產管理」（Like House）提供
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了
娛樂中心／李明融報導自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。民視 ・ 2 小時前 ・ 36則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 75則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 333則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 48 分鐘前 ・ 6則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 17則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 18 小時前 ・ 10則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 15則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 57則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 33則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 69則留言
錢鏡你家／錯過1700還有機會！ 蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天
台積電法說會後，股價衝上1,780元歷史新高，投資人該逢高調節，還是持續加碼？對此，國泰證期協理蔡明翰指出，台積電長期趨勢明確，每次法說會後一週左右的震盪期，反而是較適合進場布局的時間點。除了台積電及相關概念股，他也看好散熱與先進封裝族群，能趁股價回檔時分批介入、把握中長線機會。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 8則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 79則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 23則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言
這天回溫了！有望近25度 暖完「三重水氣襲」濕冷3天
把握將至的好天氣！中央氣象署預報，明（23）日冷氣團影響減弱，白天回溫，週末（24、25日）雨勢也少，到下週一（26日）北部的高溫有望升到22到24度，中南部可能26度。接著下週二（27日）東北季風增強、鋒面通過、華南雲系東移，這三波帶來較多水氣，北東轉雨降溫。氣象粉專「天氣風險」則發文分析，季風影響預計到下週四（29日）減弱。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3則留言