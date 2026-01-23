桃園收益型不動產推薦｜老屋翻修讓資產增值

【商家指南推廣專題】

圖片由「來客資產管理」（Like House）提供

你是否有一間捨不得賣、卻又租不出去的老房子？或是看著空屋每年繳稅，想當房東卻怕裝修法規看不懂、擔心違建被檢舉，甚至覺得管理房客太麻煩？許多屋主「房子在但租金低、想賣又可惜」的糾結，來客資產管理創辦人王志桓都深有體會。

王志桓早期從自購老屋到合法老屋翻修，累積了豐富的實戰經驗。他指出，隨著房市進入調整期，高資產族群已開始從單純的「低買高賣」轉向「收益型不動產」，意即透過能立即產生租金的房產，在景氣波動中掌握穩定的被動收入。一般的房市分析常提到「資產流動性」，聽起來非常有距離感。其實來客資產的核心價值，就是將「老屋變金屋」，打造每月能創造穩定租金的「收益型不動產」。

廣告 廣告

來客資產以專業和改造實力，將大坪數、難出租的老屋進行合法分割分戶。就像是將一個大型資產拆解成多個精品組合，不僅提升了出租穩定度，更實現了「一戶一門牌」。對屋主而言，未來若有資金需求，可以隨時「單戶出售、彈性脫手」，不必整棟綁死，大幅提升了資金活用的自由度。

來客資產在「桃園收益型不動產推薦」領域，已有豐富的成功實績：

．舊戲院老屋翻修：「博藏居」位於桃園捷運G08站的一層老舊電影院，歷時一年整合，老屋進行合法分割分戶，成功轉型為23戶「飯店式電梯精品套房」，實現一戶一門牌的「桃園收益型不動產推薦案例」，每月租金可達22,000~50,000元左右。

．透天危老重建：在「辰凰富寓」桃園民安路的案例中，團隊善用容積獎勵，將老透天合法重建為18間全新套房，成功轉型為市場高度關注的「桃園收益型不動產推薦規劃」，大幅提升建築效能與房產價值。

老屋翻修時許多屋主最擔心「做隔間套房會被檢舉」或「陷入違建爭議」，這些不安往往來自對法規的不了解。來客資產強調，合法老屋翻修的「安全性」與「合法性」是資產增值的根基。

在改造過程中，來客團隊會優先將合法審查與消防工程納入核心規劃，協助屋主排除違建風險。王志桓表示：「我們不只是在修房子，而是在設計資產的流動性」。透過合法規劃，讓老屋翻修在安全的架構下，從低產值轉化為受法律保障的「收益型不動產」。

來客經手的實績證明，老屋並非問題，而是「尚未被正確設計的房產」。經系統性的老屋翻修改造後，許多物件的租金水準皆大幅成長，成功協助屋主達成「資產翻倍」與「提早退休」的願景。

對於擁有多間房產、重視資產傳承，卻不願投入繁瑣管理的屋主而言，委託來客資產量身規劃的「收益型不動產」是一條兼顧安全性、創造現金流與彈性的解方。

你想無痛成為「現成房東」，讓閒置資產真正開始替你工作嗎？現在就是重新規劃資產結構、啟動穩定現金流的最佳時刻！歡迎透過以下連結，讓桃園收益型不動產推薦專家為您評估最適合的資產規劃方案。

店家品牌：來客資產管理

來電洽詢：03-367-2567

官網：https://rink.cc/hpqpt

FB粉專：https://rink.cc/5t7i7

官方LINE ID諮詢：@likehouse_pro

預約免費諮詢：https://www.likehouse.tw/landlord-investor

地址：桃園市桃園區長壽街5號1樓

營業時間：週一至週五09:00~18:00，週六日公休

以上訊息由「桃園收益型不動產推薦」「來客資產管理」（Like House）提供