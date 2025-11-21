桃園救護量能再升級 消防局一次獲贈兩部新式救護車

善心接力助消防 桃園一次迎來兩部救護車強化救災能量。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市消防局於今（21）日再添救護新戰力，大有分隊與楊梅分隊同時獲贈各一輛新式救護車，為日益繁重的緊急救護任務注入重要能量。此次捐贈由「渥盛集團－亞思國際股份有限公司」以及「社團法人台灣領袖行動公益服務協會」共同響應，以實際行動支持第一線救護夥伴。他們表示，消防人員在繁忙勤務中仍能對每位民眾展現專業、沉著與細緻的關懷，令人深受感動，因此希望透過捐贈救護車，成為消防救護任務的堅實後盾，幫助更多急需協助的患者。

消防局長龔永信指出，桃園市近年人口大量移入，桃園區與楊梅區同為市內快速成長的生活圈，加上國道一號、台一線與台四線均貫穿轄區，使得交通流量大、事故類型多，救護挑戰也隨之增加。面對多樣化、時效性高的救護需求，充足的救護車輛與專業設備，是守護市民安全不可或缺的基礎。他特別感謝兩個捐贈單位長期關注救護量能缺口，願意以善行投入資源，讓消防局在第一線能有更好的設備支援。

龔永信也提到，消防局自 110 年起連續四年獲得內政部消防署「金質獎」最高榮譽，更在六都中名列第一，這份殊榮象徵著桃園市救護品質深獲中央肯定，也代表每一位在救護現場奔走的消防與義消同仁，都以最專業的態度守護市民的健康與生命，值得全體市民鼓勵。

根據消防局統計，114 年截至 9 月，全局救護案件總數高達 93,836 件，顯示桃園市救護需求持續增加。而在同仁努力下，OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院人數達 131 人，成功挽救 102 個家庭的希望，展現桃園救護團隊深厚的專業能量與不懈精神。

消防局表示，這兩部救護車的加入，將使大有及楊梅分隊在執行緊急任務時更具效率，也能提升患者到院前的照護品質。未來消防局將持續精進裝備、加強教育訓練，並與民間力量攜手，讓桃園成為更安全、更安心的宜居城市。(圖/消防局提供)