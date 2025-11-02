桃園救護一路通 省時增效率

救護車出勤分秒必爭，桃園市交通局和消防局2年前攜手在聖保祿醫院推動「救護一路通」，透過智慧科技提前啟動綠燈延長，平均節省92秒、提升8％急救成功率，目前已增加部立桃園醫院和經國敏盛醫院，目標推廣到全市11家急救責任醫院，並研議擴及消防車可行性。

國民黨議員錢龍指出，救護車輛出勤，時常遇到交通壅塞或路口未淨空，行車時間或肇事風險皆會增加，消防局和交通局運用智慧科技，在聖保祿醫院周邊道路試辦「救護一路通」，透過「綠燈延長」模式紓解車流，確保路口淨空與通行綠燈，成效卓著，今年也擴及部立桃園醫院和經國敏盛醫院。

廣告 廣告

錢龍指出，目前試辦3間都在桃園區，他認為消防車和救護車每次出動，都攸關人民生命安全，呼籲盡速擴及桃園榮總、林口長庚、國軍桃園總醫院和聯新醫院等大型醫院，未來除救護車，消防車也一併導入，妥善運用智慧科技和交通數據，提升救援救災的效率與安全。

消防局指出，聖保祿醫院高居消防局派案送救護的第三名，每年約接手12.5％的救護車送醫數，而桃園區民族陸橋是通往聖保祿醫院的主要幹道，受限陸橋環境，車輛不易避讓，因此2023年底選定聖保祿醫院試辦「救護一路通」，在民族陸橋上游路口設置電子圍籬，當救護車接近陸橋時會啟動優先號誌系統，讓綠燈延長直至通過，統計去年1月至今年8月31日止，系統共觸發2446次，救護車平均行車時間為110秒、節省92秒，急救成功率也提升8％。

良好成效讓消防局今年擴大到一般道路辦理，3月先在部立桃園醫院試辦，於桃園區中山路設置2處電子圍籬觸發區，截至8月底從主幹道到計畫路口平均行車時間為43秒、節省80秒。6月再增加經國敏盛醫院，於桃園區經國路口3個方向設置電子圍籬觸發區，截至8月底平均行車52秒、節省104.9秒，成效顯著。

消防局指出，全市共有11家急救責任醫院，其餘8家責任醫院附近重要路口智慧號誌管制系統目前還在陸續推動裝設中，待全面辦理完竣後，將再與交通局研議規畫擴及其他消防救災車輛可行性。