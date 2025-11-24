桃園教育定位！12項品牌方向出爐 專書指引學校發展藍圖

桃園市政府首度推動品牌學校政策，讓教育系統更有前瞻規畫與清楚定位，將以2年為1周期進行方案評選，明年1月底前將宣布決選結果。（桃園市教育局提供）

桃園市以長遠教育布局為基礎，提出「以校為本、以品牌為導」的品牌學校政策，發展具文化深度與教學特色的辦學方向，作為提升教育品質的重要策略。市長張善政表示，即便全國面臨少子化壓力，桃園仍在生育率與人口成長率上名列前茅，城市發展迅速且族群組成多元，教育系統更需前瞻規畫與清楚定位。

教育局長劉仲成指出，教育局於民國113年出版《桃園市品牌學校》專書，完整呈現12項品牌方向，包括閱讀、藝文、科技、適性、優質、國際、活力、健康、品德、幸福、友善與生態。專書由學者提供理論架構與推動策略，再與市內績優學校的實務案例結合，為全市學校提供可參考的發展路徑，透過明確品牌框架，各校能依自身條件規畫具體的品牌藍圖。

在推動方式上，教育局於114年辦理品牌學校方案評選，採自願報名制，由專業評選委員從方案完整度、課程設計、社區合作、學習成效到永續發展等面向進行審查。透過制度化的評選機制，市府提供獎勵金挹注學校軟硬體建置、課程與照護規畫等需求，協助學校將理念落實至教室與校園。

品牌推動採「先發展、再認證」的運作模式，以2年為1周期進行方案評選，4年進行品牌認證。學校須先完成至少2年的品牌方案實施，經審查符合標準者即可進入準備期，並於方案評選通過後，由教育局啟動後續的品牌認證程序與授牌儀式，品牌並非短期活動，而是真正促進校務文化轉變與提升教學品質的核心動力。

教育局說明，114學年度品牌學校方案評選實施計已於10月中收件完畢，並於明年1月底前公布決選結果，預計獎勵名額為4校市立高中職（含國中部）、10校市立國中（含國小部）、31校市立小學、3校市立幼兒園。

教育局指出，桃園市將持續依教育趨勢與學校需求滾動調整制度，讓品牌機制更具彈性與永續性。市府期許品牌政策能成為學校打造教育願景的重要基礎，協助每所學校形塑最具特色的教育景觀，並讓孩子在桃園的學習旅程中，找到最適合自己的道路，展現自信、活力與多元成長的可能性。

