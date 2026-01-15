桃園教育局引入企業品牌實戰經驗 助校園塑造特色與定位

桃園市教育局持續辦理「品牌學校經典大師講座」，引入企業品牌實戰經驗，協助學校從經營與領導的高度，重新思考校園特色與定位。圖：教育局提供

在教育現場，如何將辦學理念轉化為「被看見、被理解、能永續」的校園特色，是許多學校共同面臨的課題。因此，桃園市教育局持續辦理「品牌學校經典大師講座」，引入企業品牌實戰經驗，協助學校從經營與領導的高度，重新思考校園特色與定位。此次講座於市立圖書館總館微光廳舉辦，特別邀請前李奧貝納集團（Leo Burnett）執行長暨大中華區總裁、現任WAVE中小企業CEO品牌／領導學創辦人黃麗燕，以及巨大集團（捷安特）全球品牌策略經理賴慧文，與桃市校長及教育夥伴分享品牌策略與組織領導的實務觀點。

前李奧貝納集團（Leo Burnett）執行長暨大中華區總裁、現任WAVE中小企業CEO品牌／領導學創辦人黃麗燕。圖：教育局提供

兩位講者分別從國際品牌顧問與全球自行車知名品牌的視角出發，深刻剖析「品牌」並非僅是口號，而是長期價值選擇與行動累積的成果。黃麗燕結合多年跨國品牌經營經驗，解析品牌定位、溝通策略與領導決策如何形塑組織文化；賴慧文則分享捷安特如何透過清晰的核心價值與穩定的策略執行，在全球市場建立高度辨識度。兩位大師的實務分享，為學校在推動特色發展時，提供了具體可借鏡的思維模式。

巨大集團（捷安特）全球品牌策略經理賴慧文。圖：教育局提供

教育局表示，推動品牌學校的目的，在於引導各校依據自身條件與在地脈絡，發展具體而清晰的教育特色，並將其落實於課程設計、校園文化與學校經營之中。目前桃市以「閱讀、藝文、科技、適性、優質、國際、活力、健康、品德、幸福、友善、生態」等十二項主題，作為學校形塑品牌的發展方向，協助學校逐步深化特色內涵。

桃園市教育局長劉仲成頒發感謝狀。圖：教育局提供

為提供學校系統性的支持，教育局除先前出版《桃園市品牌學校理念與實務》專書作為規劃指引外，今年更進一步辦理「品牌學校方案評選計畫」。該計畫推出後獲得各級學校踴躍響應，展現了學校對於品牌經營的高度重視。透過評選機制的引導，不僅鼓勵學校整合內外部資源、將理念轉化為實際行動，同時也促進了校際間的經驗交流，肯定學校在品牌型塑歷程中的努力與成果。

教育局長劉仲成指出，品牌學校的推動並非短期作為，而是一項結合理念、行動與長期經營的教育工程。透過經典大師講座引入企業視野，並搭配專書指引與評選機制的雙重支持，教育局期盼協助學校在清楚的品牌定位下，打造能支持學生多元學習與成長的校園環境，讓「品牌」成為提升桃園教育品質的重要基礎。

