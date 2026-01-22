桃園教育局「雙軌宣導」強化防詐、交通觀念 築起寒假安全防線

桃園市政府教育局今日於新興高中舉行「EYE注意！寒假青少年交安防詐雙軌守護活動」。圖：教育局提供

寒假將至，為提醒青少年假期安全，桃園市政府教育局今(22)日於新興高中舉行「EYE注意！寒假青少年交安防詐雙軌守護活動」。由教育局長劉仲成親自主持，邀請警察局交通警察大隊、學校校長及學生代表共同宣誓，針對寒假期間易發生的「交通行為」與「網路詐騙」兩大風險，築起跨局處的「雙軌守護」防線。

「EYE注意」不僅象徵要青少年睜大眼睛觀察環境，更是提醒每位學生「要」主動守護自身安全。圖：教育局提供

劉仲成表示，「EYE注意」不僅象徵要青少年睜大眼睛觀察環境，更是提醒每位學生「要」(閩南語)主動守護自身安全。寒假期間青少年外出活動頻繁，加上網路使用時間增加，學生容易暴露在交通意外與詐騙陷阱中。此次活動特別將防禦駕駛與識詐知詐的觀念帶回校園，期望促成「同儕影響同儕」的宣導效果。

在「交通安全」軌道上，市府針對青少年族群強調「防禦駕駛」及「防制無照駕駛行為」的重要性。活動現場安排專業講師示範機車安全騎乘行為及防禦觀念建立，提醒學生在寒假出遊或打工通勤時，務必遵守路權、不無照駕駛、騎乘機車戴妥安全帽，並隨時預判路況。教育局強調，平安才是回家唯一的路，透過落實交通規則，能有效降低寒假期間的事故發生率。

在「防詐意識」軌道上，針對近期盛行的假求職、假網購及博弈詐騙，教育局提醒學生，網路世界陷阱多，切勿輕易交出個人金融帳戶或身分證件。現場也宣導「冷靜、求證、報警」三步驟，鼓勵學生遇到疑慮立即撥打165反詐騙專線，守護自身財務與個資安全。

活動現場，由新興高中學生代表帶領全體與會者進行「守護宣言」儀式，展現桃園學子自主維護安全的決心。教育局表示將持續整合資源，並輔導各校利用社群媒體推廣安全資訊，讓桃園學子都能擁有一個充實、快樂且安全的寒假。

