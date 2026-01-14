桃園教育局、IBO攜手探索多元合作機會 提升學子國際競爭力

桃園市教育局與國際文憑組織正式簽署合作聯合意向書。圖：教育局提供

桃園市教育局今(14)日與國際文憑組織正式簽署合作聯合意向書，在教育局科長湯惠玲、國際文憑亞太地區開發經理Casey Tay親自出席及多位教育夥伴共同見證下，共同宣示攜手探索多元合作機會，以支持並提升桃園市公私立學校的國際教育發展。

教育局表示，國際文憑組織自創立以來，長期致力於推動國際教育，培養具備批判思考能力、跨文化理解與國際視野的全球公民。此次簽署合作聯合意向書，象徵桃園市教育正式與國際教育體系接軌，為學生開拓更寬廣的學習舞台。

目前桃園市路亞國際中學已成為國際文憑（IB）中學項目（MYP）及大學預科項目（DP）的候選學校，並預計於近期完成認證，未來通過認證後，學校將正式實施IB課程；市立大園國際高中也已於110年取得IBO授權，成功推動國際文憑課程。取得IB國際文憑的學生，不僅可透過國內升學管道就讀大學，也可直接以IB成績申請海外大學，拓展升學選擇的國際彈性。

在此合作架構下，師資培訓成為首要任務。教育局說明，為讓第一線教師掌握最新的國際教育趨勢，已遴選出近20位接受雙語課程設計與公開觀議課培訓的優秀教師組成高中雙語教育教師團，於今(115)年3月下旬遠赴印度孟買參與IB年會，深入探討課程發展策略、教學領導及全球教育合作議題。這不僅是知識的取經，更是桃園雙語教育成果與國際對話的契機。

教育局表示，未來將持續與IBO深化合作，包含規劃教師教學專業發展與經驗分享、提升學生、教師與家長對IB課程的瞭解，並共同促進跨文化理解與學術卓越的教育機會，打造更具國際競爭力與全球視野的學習環境。

