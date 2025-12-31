桃園敬老卡扣點適用電輔車

桃園市擴大敬老愛心卡使用範圍，一一五年起可扣點騎乘YouBike電輔車。（交通局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市政府自一一五年一月一日起，擴大敬老愛心卡（悠遊卡）點數使用範圍，長者於桃園市境內租借YouBike電輔車，可使用點數支付騎乘費用及跨區調度費用；如點數餘額不足，差額將自票卡內儲值金額中扣除。透過擴大點數適用項目，持續打造友善高齡的公共運輸與慢行環境。

交通局三十一日指出，桃園市公共自行車使用量持續成長，截至一一四年九月累計騎乘人次已突破一億人次，平均每日約四萬人次租借，顯示YouBike已成為市民日常通勤與休閒的重要運具。考量YouBike電輔車具備電力輔助、騎乘輕鬆省力等特性，擴大敬老愛心卡點數適用範圍，鼓勵長者多元外出、促進身心健康，同時落實低碳綠色運輸政策。

交通局說明，持桃園市敬老愛心卡悠遊卡市民，加入YouBike會員並完成公共自行車傷害險投保後，於桃園市境內租借YouBike電輔車，且票卡儲值金額須大於或等於０元，即可使用點數扣抵騎乘費用及跨區調度費用，並以新台幣一元折抵一點計算。騎乘費率依現行YouBike電輔車標準，前二小時每三十分鐘扣二十點，超過二小時每三十分鐘扣四十點。