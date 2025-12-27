桃園敬老愛心卡升級 台鐵補助增加、首開放YouBike電輔車

桃園市敬老愛心卡將實施兩項重大福利升級：臺鐵單趟補助由現行30元大幅調升至70元，並首度開放社福點數扣抵YouBike 2.0E電輔車。這兩項新制將於115年1月1日元旦正式上路。（本報資料照片）

桃園市敬老愛心卡將實施兩項重大福利升級：台鐵單趟補助由現行30元大幅調升至70元，並首度開放社福點數扣抵YouBike 2.0E電輔車。這兩項新制將於115年1月1日元旦正式上路。

桃園市長張善政說明，台鐵票價於114年6月23日調漲，像是從桃園往返台北、新竹的短途車程已經超過這個金額，經過分析，這些路線佔了桃園長輩搭乘台鐵9成以上之路線占比，因此市府決定把補助金額提高到70元，讓長輩不論是在市區內移動，還是跨縣市出遊、就醫，都更符合實際需求。

此外YouBike 2.0E 扣點機制中，前2小時：每30分鐘扣除20點（元）。第2小時後： 每30分鐘扣除40點（元）。混合支付： 若卡片內點數不足，系統將自動從市民卡悠遊卡／一卡通餘額中扣款，確保租借流程順暢。

桃園市社會局指出，落實社會福利，總預算加碼逾6500萬，台鐵單趟補助30元之預算每年約4600萬元，調升至70元後，預計增加6000萬元支出；加上新增YouBike電輔車補助預估的500多萬元，總計將增加約6500萬元的預算投入。

張善政說明，敬老愛心卡點數的優化，是希望鼓勵長輩多多走出戶外，不僅增加社會參與度，更能達到健康老化的目標。市府將持續檢討各項福利措施，讓桃園成為最照顧銀髮族群的宜居城市。

