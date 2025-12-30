桃園敬老愛心卡搭臺鐵補助加碼 1/1起每趟提高至70點





為減輕長者交通負擔並鼓勵走出戶外，桃園市政府自115年1月1日起，調整敬老愛心卡搭乘臺鐵每趟次補助上限，由現行30點提高至70點。市府表示，配合臺鐵票價調整，本次加碼補助能有效涵蓋多數短途乘車費用，讓長輩在北北基桃竹生活圈往返通行時，能享有更實質的優惠與便利。

本次調整主因是臺鐵自114年6月23日起調漲票價，導致原先每趟次30點的補助額度已不足以支付多數熱門區間的票價。例如桃園往返臺北、中壢往返臺北的敬老票價，調漲後均已超過30元，差額需由民眾自行付費。交通局為此積極規劃且臺鐵系統亦已配合修改完成，正式訂於明年元旦實施新制，以貼近市民實際乘車需求。

市府交通局長張新福指出，經評估桃園市年長者與身心障礙朋友的乘車習慣，以桃園市為起訖的民眾有超過九成都是往來台北至新竹區間。因此本次將上限調整至70點，已可涵蓋桃園境內最南端新富站往返臺北站，或最北端桃園站往返新竹站的單程票價。雖然每趟次補助提高，但每月補助總點數仍維持800點（復興區1,000點）不變，讓長輩不論是跨縣市就醫、探親或是旅遊，點數運用都將更為彈性。

交通局提醒，使用敬老愛心卡搭乘臺鐵時，起訖站其中一站須位於桃園市境內車站，方可享受點數補助。透過此次點數額度調整，交通局期盼提升大眾運輸工具的使用率，並為長者打造更完善的無礙交通環境。未來也將持續關注市民使用狀況，落實友善高齡城市的願景。

