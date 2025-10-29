▲桃園敬老愛心卡福利升級，張善政：明年提高臺鐵補助、開放電輔車。（圖／市府提供）

【記者范文濱/桃園報導】

桃園市敬老愛心卡福利將升級，市長張善政29日主持市政會議時表示，為回應長輩通勤與休閒需求，並鼓勵銀髮族安心外出、樂活行動，市府將自明（115）年1月1日起推出兩項敬老愛心卡新措施，包含「提高臺鐵補助點數上限」及「開放使用YouBike 2.0E電輔車」，持續打造高齡友善的交通環境。

張善政市長指出，第一項新措施為「調整臺鐵補助點數上限」。目前長輩使用敬老愛心卡搭乘臺鐵，每趟最高補助30點，但隨著臺鐵票價調整，桃園往返台北、新竹等短程票價多已超出補助額度。市府分析發現，長輩搭乘臺鐵往來北北竹間的比例超過九成，因此為減輕長者通勤與出遊負擔，市府決定自明年起將補助上限提高至70點，讓補助更貼近實際需求，確保長輩搭車更無憂。

廣告 廣告

第二項新措施為「開放敬老愛心卡適用YouBike 2.0E電輔車」。張市長說，電輔車具備省力、平穩、易上手等特性，特別適合中高齡族群。未來長輩可直接以敬老愛心卡租借電輔車，前兩小時每30分鐘扣20點，其後每30分鐘扣40點，若卡內點數不足，系統亦能自動混合支付，提供更彈性、便利的選擇。

張善政市長強調，桃園市推動敬老愛心卡制度以來，持續檢討並優化補助內容，盼透過多元交通整合與友善服務，讓長輩可自由出行、樂在生活，也展現市府關懷長者、落實高齡友善城市的決心。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑