桃園敬老愛心卡 明年騎YouBike2.0E電輔車可扣點

明天起持敬老愛心卡騎乘電輔車，可從卡片扣點。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動YouBike2.0系統，並提供YouBike2.0E電輔車，由於省時省力頗獲民眾歡迎，但市府並未補助電輔車前一小時騎乘費用，經各界爭取後，市府決定先行開放給持有敬老愛心卡長者使用，從明年起可扣點騎乘電輔車，長者於桃園市租借電輔車，還車時可使用點數支付騎乘費用及跨區調度費用。

據悉，目前桃園市敬老愛心卡提供每月800點(1點1元)，月底則針對使用部分補足至800點，如果當月只用了100點，月底只要補100點即可，根據社會局資料，全部800點用完的僅1.3％，用完500元以上也只有8.1％，對此民代才要求開放更多使用範圍，讓老人家覺得好用。

交通局指出，截至去年9月YouBike累計騎乘人次已突破1億人次，平均每日約4萬人次租借，顯示YouBike已成為市民日常通勤與休閒的重要運具，考量電輔車具備電力輔助、騎乘輕鬆省力等特性，擴大敬老愛心卡點數適用範圍，鼓勵長者多元外出、促進身心健康，同時落實低碳綠色運輸政策。

騎乘YouBike 2.0電輔車費率，前2小時每30分鐘扣20點，超過2小時每30分鐘扣40點；另提醒民眾須使用本人之敬老愛心卡租借，並完成投保作業，方可享有點數扣抵優惠，並保障騎乘安全。

