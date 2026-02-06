桃園整頓廢車佔用橋下空間 首波拖吊八德15台車

桃園市副市長蘇俊賓率環保局、交通局及區公所赴八德高速公路橋下拖吊違規停放的廢車。圖：環保局提供

桃園市部分橋下空間或廣場及公共區域等，過去常遭廢棄車輛占用，停車格也被長期停放車輛，讓民眾看得到，用不到車位，常遭里長或民代反應詬病。市府過去受限缺乏法源處理，導致大量停車格被占用並衍生管理風險。為補足制度缺口，桃園市副市長蘇俊賓透過區政會議平台協調提案，由環保局及交通局雙管齊下訂出法源解套。日前蘇俊賓率環保局、交通局及區公所赴八德高速公路橋下拖吊違規停放的廢車，這也是自治條例獲中央通過後的首波清理行動，趕在年前還給民眾乾淨、整潔的空間。

桃園推動首波清理行動，趕在年前還給民眾乾淨、整潔的空間。圖：環保局提供

蘇俊賓表示，該案由里長反映、議員提案，市府透過區政平台，收集各種違規樣態以及相關風險。去年5月開始啟動會勘，當時環保局表示廢棄車輛拖吊是依據「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」處理，但高架橋下空間、綠地或是休閒運動廣場周邊等地的停車格並不屬於道路範圍，環保局並沒有法源張貼公告強制移除；由於這類空間也不屬於公有停車場，交通局也無法強制拖吊占位車輛，因此成了三不管地帶，導致停車格遭大量廢棄車輛占用。

此次八德區執行案件中，經公告7天期滿仍未清理者已全數依法移置。圖：環保局提供

蘇俊賓強調，廢車問題除了有礙環境衛生及市容觀瞻外，過去也曾發生過長久停放無人管理油箱滲漏的公安事件。另外，大量占用讓停車格無法周轉使用，讓真正需要的民眾反而用不到。以八德現場的停車區而言，根據里長反映，當地原有60個車格但有超過一半被停放廢車或遭長久占用，讓想停車的民眾沒有辦法使用，困擾當地多年。

目前橋下空間劃設的停車格已修法納入公有停車場的範圍，若長期占用超過10天，管理單位也有權查報通知交通局清理。圖：環保局提供

蘇俊賓指出，該案藉由區政會議的機制，在相關局處和區公所逕行充分討論後，決議由環保局制定「桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例」，交通局修訂「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，雙管齊下，將橋下空間納入廢車拖吊及公有停車場範圍，授權管理單位貼單示警，公告期滿未移置，局處就會派員拖吊清理。

蘇俊賓特別肯定跨局處協力找解方，也感謝市議會支持立法作業，兩個自治條例在去年底經議會審議通過後也獲中央通過備查，於今(115)年1月13日發布施行。針對八德區大福里國道2號高架道路下方公有空間案例，區公所全力清查並依法貼單，於昨(5)日公告期滿後還有15輛廢車未移走，也由環保局派工移除完畢，讓公共空間管理不再有模糊地帶，停車空間回歸市民共享。未來若有廢車久占其他公有地，市府也將以這個模式逐一排除。

環保局表示，新制上路後，各公共區域管理單位可依法查報轄內廢棄車輛，由環境管理處統一安排拖吊。此次八德區執行案件中，經公告7天期滿仍未清理者已全數依法移置；車輛公告保管30日內，車主仍可依法領回，逾期才會視同廢棄物處理，兼顧行政效率與民眾權益。交通局也說明，目前橋下空間劃設的停車格已修法納入公有停車場的範圍，若長期占用超過10天，管理單位也有權查報通知交通局清理。

提案的市議員楊朝偉說，自治條例的通過補足了長期制度缺口，在程序正義與公共利益間取得平衡，有助於系統性改善公共區域遭長期占用的問題。八德區大福里里長呂學昌也指出，該處橋下空間長年堆置廢棄機車，居民反映多年卻無法處理，此次感謝市府立法修法，終於讓地方問題獲得實質解決。

