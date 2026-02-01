桃園文學季迎新年 張善政：以文學典藏厚植城市文化底蘊





桃園市長張善政1日出席「桃園文學館—桃園文學季作家特別活動『文運長河迎新年』」時表示，桃園文學館以在地作家為核心，系統性典藏桃園重要文學著作，讓珍貴的文化資產得以永續傳承，感謝作家們無私捐贈共同充實桃園文學內涵。市府未來也將持續透過文學館，以文學典藏傳承世代記憶，厚植城市文化底蘊。

張善政市長伉儷在文化局長邱正生、桃園區公所副區長邱創正陪同中與會，市議員黃婉如、張碩芳均到場參加。



張善政指出，桃園文學館整體空間典雅有致、文化氣息濃厚，館內書牆陳設壯觀，具體展現桃園文學的豐沛能量。市府將秉持珍惜與專業的態度，妥善保存並活化運用這些珍貴館藏，讓文學資產不只是靜態保存，更能被閱讀與理解，成為市民親近文學、認識城市的重要文化場域。

文化局表示，本次活動核心亮點為「一對一受贈典藏」儀式，由張市長逐一邀請作家上臺，親自受贈並同步介紹作者與書名。多位作家慨贈個人經典著作，不僅象徵桃園文學從個人創作走向公共文化資產的累積歷程，也展現城市對創作者長期投入與創作成果的高度重視與敬意。



活動現場另設置「文學名家簽名牆」，邀請作家親筆題字留念，以文字取代傳統簽名形式，讓書寫成為可被保存與傳承的文化印記，也象徵桃園文壇世代累積、持續延展桃園的文化能量。



桃園市長張善政伉儷出席「文運長河迎新年」活動與來賓們合影。

