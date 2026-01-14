桃園文學館的誕生與想像

桃文館三層樓高的書牆。（羅貴月攝影）

桃文館二樓展場「桃園文學的前世今生」。（羅貴月攝影）

作家在桃文館二樓經典展場，左起：賴文誠、林央敏、陳銘磻、謝鴻文。（蔡歐寶攝影）

秋末冬初，為一場醞釀已久，「一座文學館的誕生與想像」講座，多次出入新建完成的桃園文學館，從戶外忠孝街見不著幾部車突突突地飆出吵雜聲的寧謐街道，進到一樓清幽廊道，明亮的日光穿透玻璃帷幕，照映在幾張巧小的桌椅；甚覺詫異的望著使工摹刻在深色壓克力版，自梁柱頂端流蘇般直瀉而下，四幀不同年代出生的作家，關於生命、生活與思潮的精湛文句。原文原意所形成清澈明晰的傳承奧義，以及通透三個樓層交錯組合的高大書牆，瞅睬幾眼天窗灑落的白花花陽光，不禁聯想起座落在東京新宿早稻田町的漱石山房文學館，有貓影蟄伏的寬敞玻璃帷幕的休閒區；以及大阪八戶里司馬遼太郎文學館，安藤忠雄打造書架似泰山壓頂，那一面可望不可及，約莫三層樓高，藏書六萬冊的宏偉書牆。

瞻之在前，仰之彌高的感觸曾經走訪的眾家日本文學館，就近或偏遠，年年旅行必不遠千里踏足其間；寫作、閱讀、文學館，三位一體，心裡不免嘀咕，連書本都不識幾冊的新世代，千辛萬苦尋訪文學館，又滿心歡喜安頓寫成書，意趣何在？誰會在意閱讀紙本書的人口已然凋萎？

多年前，聽聞某學者說：「只聽過藤纏樹，哪裡有樹纏藤這回事，藤蔓若是不纏樹，枉過一春又一春。」我便抱持謀大事者，藏於心、行於事的意志，以「綠葉早發晚發，早晚都得發；早落晚落，早晚都要落。」的堅決，執意留下旅行日本數十年，走訪無數文學館、文學地景的足跡，作為日後寫作《日本文學館紀行》的材料，並供建設中的桃文館參考。

猶記一九八○年，第一次遠赴東京旅行，特意前去目黑區日本第一座近代文學館參訪，從購得的館刊理解，二次世界大戰敗仗後，日本政府致力文化重建，作為振興凋殘的衰竭經濟，以及撫慰消沉民心的指標。就在苦悶不安的一九六二年，藝文界憂慮作家的文學資產會在景氣蕭條中散落殆盡，實為不忍見著明治、大正、昭和時代饒贍的藝文瑰寶流失，便集思提議建造珍藏文學資產館舍的構想。

期間，作家高見順、伊藤整、川端康成、小田切進和稻垣達郎等人，衡鑑再三，奔走疾呼，迄至隔年成立文學館籌備會，一場興建文學館的運動開始受到多方關注，兩年內共獲得一萬五千人的迴響贊助，募足款項後，旋即於東京目黑區，舊前田利為侯爵的府邸動工，起造首座官方認證的文學館。

一九六七年四月，「日本近代文學館」開館，高見順擔任首屆理事長，川端康成自建館前的一九六五至七二年擔任名譽館長。此後，「文學館」名稱隨之風行，各地藝文團體相繼以作家名義、經典名著、地方區域三類為名，設立文學紀念館；近代文學館甚至倡議成立全國文學館協議會，促進文學館和紀念館相互合作。

這座屬於文學家至高尊貴的殿堂，以展覽方式，典藏超過一五○位現代作家，數十萬件圖書、書簡、日記、影像、手稿、文具、備忘錄、書房、桌椅、報紙或雜誌發表作品的剪貼本，供參訪者瀏覽，冀望作為承繼日本文學發展歷程的見證。日後，不少知名作家，接續在故里建造象徵無上榮耀的個人文學館，甚或為保留作家生前舊居而改建整修的紀念館，收藏文豪著作、手稿等，形成全世界擁有最多文學館的國家。

影響所及，臺灣文化部前身「文化建設委員會」也於一九九一年提出籌設「現代文學資料館」計畫，亦即二○○三年十月十七日開館營運的「國立臺灣文學館」。臺文館籌備期間，不乏派遣籌委前往日本考察的新聞。位於伊豆湯ケ島「湯本館」，川端康成於此寫作名聞遠近的《伊豆的舞孃》二樓寫作間，幸為考察據點。

多年後，前桃園市立圖書館已故館長蔡志揚，銜命於二○一七年十月十八日，以創建文學博物館為理念，函邀四位作家與當地里長、圖書館同仁，於桃園分館會議室召開「桃園文學館籌備諮詢會」，傳達桃園市即將建造一座文學大院的訊息。

這是為推動文學寫作與出版、呈現作家生平及創作履歷、聯繫在地文史工作者建立交流平台、展現桃園文學作家發展實況，期能成為文化窗口而建造的文學基地。

既為國門之都，桃園市設館本意即以踐行「文學博物館」為目標，採行全國性、桃園文化特性，深植臺灣文學、促進文學教育、執行創意常設展、特展、延聘學者專題講座、典藏作家文物、開辦寫作班、製作文創商品、建置文學網站等內容，精心致思營運，進一步傳揚桃園的文學風采。

二○一八年初，圖書館籌組文學館建物興建工程設計審查小組，聘任李乾朗、余德銓、林光美、林明美、陳銘磻五位委員，參與館舍設計審查，並提供營建文學博物館的願景，供中原大學前建築設計研究所所長黃承令所屬事務所設計監造。

桃園文學館興建之初，除了面臨處理土地所有權等繁瑣事務，又逢COVID-19疫情，導致動工時辰延宕。為求盡善盡好，妥成桃園未來的文學重鎮，審查小組與監造團隊，鑒於疫情嚴重，仍經委員議決，多次縝密修整藍圖，最終出爐一幢主體RC構造，地上四層樓建物，一幢鋼構日式建物，外圍賦以花樹庭園，結合光影，成就為美學與文學對話的意象空間。 設計師黃承令曾提問：「作家會想要一座怎樣的文學館？」

忽忽想起《考工記》所言：「天有時，地有氣，物有美，工有巧，合此四者，方才以為良。材美工巧，然而不良，則不時，不得地氣也。」如此說來，文學與文學館的根本器物又是什麼？不就是有思想的精巧文字嗎？

彼時，反覆記起夏目漱石在《夢十夜》描述，雕鑿仁王像赫赫出名的木藝師運慶，某日在護國寺山門前雕鑿仁王像，風聞而來的群眾有人問話：「真行！他怎能運用自如，鑿自己想鑿的眉毛與鼻子的形狀？」某年輕男子回道：「不難啊！那根本不是在鑿眉毛或鼻子，而是眉毛與鼻子本來就埋藏在木頭裡，他只是用鑿子和棒槌將之挖掘出來。」

若果如是，只要勤奮不懈，人人都能成為運慶嗎？

不然，仁王的輪廓之所以藏在木頭裡，是因運慶天資稟賦的高超手藝，加諸心無旁鶩使然，以致能輕易看見內在，能盡情發掘內涵，進入境界，終至完美。

相對來說，文學或文學館的內在質地要如何雕鑿？桃園作家的文字美學究竟藏在哪裡？工業都市？農村舊鄉？科技新城？充滿多樣模糊、迷離的城市，使人煩難聚焦描繪桃園未明清晰的文學樣貌。筆名敷米漿，長時間定居桃園龜山的小說作家姜泰宇說：「桃園是個模糊又真實的城市，寫小說的人會愛這種模糊感。」意思是說，「模糊」提供給出於分辨意識強韌的小說家，寬闊的創作視野。

多年來，一再思索和期盼尚未完成的桃文館，浩然氣派的形貌，其美感氣勢不該依循傳統，只在展場擺設作家手稿、著作或其他，實則，應賦予實用美學，注予館藏新生命，讓展場內涵脫穎而出，讓美的靈魂傾注到每一樣展品，衍生感動人心、有故事性的大器展覽。

二○二五年春日，座落桃園區忠孝街，鄰近東門國小，基地面積六五三平方公尺，總建築經費一億兩千多萬元，設計雅致逸趣，建築宏敞氣派，四層樓高的桃文館終於落成，在教授李瑞騰、向鴻全，作家林央敏、陳銘磻，專業學者蔡順慈、鄧建國、程湘如等多位審查委員，與文化局文發科共同審議，隨後籌畫布展，分別在入口廣場木柱雕鐫作家名句；一樓規劃咖啡雅座、小聚書店、作家段落短文區；二樓以歐式低飽和色調為主視覺，置入復古風格布景、作家影音、魔法詩文打卡座、品味書房書桌與高大書牆。

再說，全館陳列鍾肇政名作、西川滿《桃園の客》與多位作家林文義、許悔之、許水富等人的報紙作品與寫字器具，兼備以桃園人文為主題寫作的書籍、專題展書籍；三樓由聚場文化製作蓄念懷舊的「影視改編」展；四樓為文學館原址陳跡遺物保存區、館藏及研習教室。

如此別具一格的北臺灣第一座文學館，同年十月三日以「桃園文學的前世今生」為本題開館，啟動「一個人的文學」走向「一群人的文學」，漫成出眾的文才展覽。

好極了，誰都無法活出絕對完美無瑕的人生，好比不同的審美見解，誰也難耐形神俱瘁的營造迎合每個人心目中不易析解的美。創意，來自經驗、觀察與閱覽的有感而發；有意趣的創作，有中心思想的創意，能把概念化的作品藉諸想像與時俱進；在時空交錯的設計組合中，桃文館以短句、段落、篇章、副刊作品與標點符號等作文元素，依樓層漸次分別構成生態性的展覽主脈，獨創展場新風貌。

作家的人文涵養與作品格局是否具有超然獨騖，眾莫能及的文風，其本質即是魔法；法力深厚者，一筆一畫、一句一段，藉巧思靈敏的組合文句成動人篇章。文心雕龍云：「文學有殊，亦各有美，風格存焉。」傑出的藝文大家，不也是獨特於一般人的魔法師！

文學和藝術使一個國家的文化豐盛，一座有實力、有文史內涵，又具備實質影響力的文學館，將使城市的文化內蘊壯大。

面對新誕生的桃文館，格外青睞西米設計的魔幻效果，主持人蔡歐寶以《哈利波特》魔法學院離奇而超乎尋常的魔力，施以「魔法師只梳理文字，不整理書桌」的奇特構思，把二樓展場渲染成極端歐式的復刻風情，倍感驚豔；更讓說不上「什麼才是桃園的文學？」濛昧不清的朦朧意象，經由迷離的工巧技藝，敞開精妙的想像化境，非陰非霽、若隱若顯，使人意識到殊有深思的空間，尚留一絲往事如煙的憧憬，以及彰顯年輕、深度、豐饒，遂成古典、清雅與現代並陳，風雅文學館的進化象徵。