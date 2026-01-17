「桃園文學館」 在地文化基地

記者范瑜／專題報導

桃園全新完工的「桃園文學館」肩負著保存與發揚在地文學的重要使命，以「文學博物館」為定位、作家與作品為核心，致力於文學的展示、推廣與傳承，打造串聯地方文史、建構文學交流平臺的文化基地。其中，主館建築以「書本」作為立面設計，隱喻文學的意義與內涵，以及融合仿日式建築溫潤氣息的閱食小屋，結合展覽、閱讀與親子空間，讓舊城再生與書香共融，象徵文學承載過去與未來的交會，成為民眾親近文學的新地標。

老屋活化新生 漫步文學城市

桃園文學館由日據時期宿舍群活化改建，為保留東門日式宿舍歷史風貌，在本館前建構一棟日式傳統建築鋼構棟，使桃園文學館呈現現代建築與老屋結合的樣貌，彰顯在地歷史文化記憶，增強有形與無形文化資產之連結，外圍規劃花樹庭園，結合光影、歷史，打造美學與文學對話的意象空間。其坐落於桃園舊城區富含歷史紋理的核心地帶，不僅是展覽空間，更是城市文化漫步路線的起點，串聯東溪綠園道、景福宮、獨立書店與藝文空間，讓文學成為可行走、可觸摸的城市體驗。

主館1樓設有服務臺以及書店，擺放精選文學書籍、文創商品，並定期邀請桃園獨立書店、作家策展作為民眾閱讀交流的起點，2樓常設展區系統梳理桃園文學發展歷程，3樓定期推出特色主題特展，4樓則是推廣與典藏空間，透過多功能空間辦理交流活動，讓文學持續發展與傳承，並陳展附屬建築的故事、格子窗、入口及室內拉門，以及舊門牌等歷史物件；另一棟則保留日式建築風貌，聚焦兒童與青少年族群，結合閱讀、輕食與遊憩，打造出親子友善的文學角落。

2樓首檔常設展以「文學逗留，在這裡」為題，帶領觀眾穿越桃園百年文學時空，展覽以「點、線、面、景」為概念，層層展開桃園文學歷史脈絡與在地文學地景的故事，規劃桃園文學作家群像、桃園文學發展脈絡、書寫百年地景、戰後—刊物出版社、當代—獨立出版社／書店等展區，期使桃園的百年故事不再只是書頁上的文字，而是一幅有溫度、有聲音的城市畫卷，讓觀眾走進桃園文學的時間之河，探見這片包容且充滿可能性的土地。

「桃園文學館」坐落於桃園舊城區富含歷史紋理的核心地帶，肩負著保存與發揚在地文學的重要使命。（圖：記者范瑜攝）

2樓首檔常設展以「文學逗留，在這裡」為題，帶領觀眾穿越桃園百年文學時空。（圖：記者范瑜攝）

展覽設計參與互動展區，民眾可寫下一句為桃園留下的文字，共同續寫文學篇章。（圖：記者范瑜攝）

常設展以豐富展品、多媒體影音及互動裝置，讓民眾了解桃園文學歷史脈絡與在地文學地景的故事。（圖：記者范瑜攝）

常設展規劃桃園文學作家群像、桃園文學發展脈絡、書寫百年地景等展區，引領觀眾走進桃園文學的時間之河。（圖：記者范瑜攝）

館內陳展格子窗、入口及室內拉門，以及舊門牌等歷史物件。（圖：記者范瑜攝）

館舍結合展覽、閱讀與親子空間，讓舊城再生與書香共融，打造文學新地標。（圖：記者范瑜攝）

