桃園文學館 28作家回娘家

桃園文學館1日舉辦「文運長河迎新年」活動，邀請28位在地作家「回娘家」，捐贈心中最具代表性的著作給館方典藏。（蔡依珍攝）

農曆春節將至，桃園文學館1日舉辦「文運長河迎新年」，邀請28位在地作家「回娘家」，捐贈心中最具代表性的著作給館方典藏。市長張善政驚豔館內高達3層樓的巨型書牆，直呼「走遍各地很少看到這麼壯觀的設計」，強調書牆不只典雅，更將永久珍藏桃園作家的心血，讓文學成為城市最美的風景。

張善政表示，文學館充滿格調與文化氣息，他特別點出館內設計亮點，從4樓天井一路延伸到2樓的高聳巨型書牆，夾雜與水相關的部首，傳達「桃園地景」和「文字藝術」的對話，充滿立體感與生命力，直讚這在各地圖書館或文學館都相當少見，展現對文學素養的高度重視。

廣告 廣告

張善政感性地說，每一本書都承載著作家長年的創作心血，也是桃園生活記憶的見證，允諾市府會非常珍惜這些捐贈，透過作家們的支持，讓館藏愈來愈豐富，也讓喜愛文學的鄉親，能在此看見桃園文學的優良底蘊。

活動以「一對一受贈典藏」儀式為核心，包括林央敏《睡地圖的人》、古蒙仁《吃冰的滋味》、李瑞騰《像我這樣的教授》、朱宥勳《群島有事》、邱傑《真愛束縛》，以及賴文誠、陳銘磻等多位跨世代作家，親手將代表作交付張善政手中，並一一置入閱讀廊道的典藏展示區，象徵將個人創作轉化為城市的公共資產。

文化局長邱正生指出，桃園文學館自去年10月開館以來，除了有常設展和動態展，更舉辦62場座談，已成市民親近文學的重要據點。「文運長河迎新年」除象徵啟動文學館典藏計畫，更盼透過茶敘讓作家們「把這裡當成自己家」，未來會持續透過展覽、走讀與工作坊，讓不同年齡層的讀者都能找到閱讀入口。