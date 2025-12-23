桃園文欣國小AI智慧教室啟用 張善政：打造智慧教育示範城市

▲AI智慧教室的啟用，象徵桃園推動教育轉型與提升品質的重要里程碑。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（23）日下午前往龜山區，出席「文欣國小AI智慧教室啟用」。張善政表示，AI智慧教室的啟用，不僅是教學設備的升級，更象徵桃園推動教育轉型與提升品質的重要里程碑，感謝華碩提供優質軟硬體資源及Google導入人工智慧（Gemini）工具，市府將持續深化與產學界的合作，並將文欣國小的成功模式推廣至全市，致力打造AI智慧教育示範城市。

張善政指出，文欣國小校長林育沖過去於快樂國小服務期間，即率先與陽明交通大學合作推動半導體課程，該計畫更榮獲麻省理工學院（MIT）收錄為全球半導體教育典範。現今林校長延續其深厚的教學創新動能，將過往成功經驗導入文欣國小，並進一步結合華碩與Google科技資源，引導學生透過實作掌握AI應用，厚植自主思考與解決問題的能力。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，基金會成立18年來始終致力於推廣科技教育，面對當前的AI浪潮，核心目標是協助孩子從小建立正確的AI素養。魏執行長強調，AI的角色並非取代思考，而是作為輔助工具來激發孩子的創造力；AI智慧教室的啟用，不僅能為教師提供多元且數位化的教學媒材，更為學生構築了高科技學習環境，期盼與各界攜手打造教育創新的共好生態圈。

教育局指出，市府近年積極推動校園數位轉型，透過整合產官學資源，協助學校建構符合未來需求的智慧學習環境。此次文欣國小AI智慧教室整合了Chromebook、生成式AI及教學協作平台，除能顯著提升教師的備課效率與課堂互動品質外，更可透過學習大數據的分析，精準掌握學習進度並提供個別化支持，落實因材施教的教育願景。