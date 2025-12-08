桃園文資再升級 增3項市定民俗

桃園市政府於11月24日召開民俗暨傳統知識與實踐文化資產審議會，決議新增「葉五美宗族清明掃墓」、「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」及「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」3項市定民俗，並分別認定社團法人桃園市葉春日公派下協進會、五福宮及財團法人桃園市平鎮區東勢建安宮為保存者。

「葉五美宗族清明掃墓」由葉春日公派下協進會主辦，每年五大房派下子孫自發參與，扶老攜幼高達數千人，更有旅居海外宗親返鄉共襄盛舉，是目前已知台灣規模最大的單姓宗族清明祭祖活動。

「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」，由五福宮統籌，聯合五大庄，包括南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄、廟口庄，共35里共同辦理，延續傳統農村多層級輪值祭祀模式，各輪值組織分工明確。歷經都市變遷，仍保留傳統水陸法會科儀、水燈排遊街遶境與燃放水燈賑濟孤魂等儀式，普度用品準備亦延續傳統模式。

「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」由建安宮董事會與東勢六保分工合作，儀式全程以客語進行，保留客家暖壽、三獻禮、客家八音現場奏樂、演早戲等傳統形式。開漳聖王為廣義的閩南漳州族群信仰，此項民俗是台灣客家籍優占區域中極少數祭祀開漳聖王之祭典，除反映東勢建安宮六保祭祀圈內之信仰生活特色，更是南桃園極具辨識度之民俗。

文化局表示，今年桃園再添3項市定民俗，不僅見證民間社群世代傳承的能量，更見證桃園多元族群共同形塑的文化風貌。