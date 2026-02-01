桃園市長張善政（中）出席「文運長河迎新年」活動。（桃園市新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政一日出席「桃園文學館─桃園文學季作家特別活動『文運長河迎新年』」，感謝作家無私捐贈，市府也將持續透過文學館，以文學典藏傳承世代記憶，厚植城市文化底蘊。

桃園文學季迎新年，張善政市長：以文學典藏厚植城市文化底蘊。（新聞處提供）

文化局表示，本次活動核心亮點為「一對一受贈典藏」儀式，由張善政逐一邀請作家上台親自受贈，並同步介紹作者與書名。多位作家慨贈個人經典著作，不僅象徵桃園文學從個人創作走向公共文化資產的累積歷程，也展現城市對創作者長期投入與創作成果的高度重視與敬意。

現場另設置「文學名家簽名牆」，邀請作家題字留念，以文字取代傳統簽名形式，讓書寫成為可被保存與傳承的文化印記，也象徵桃園文壇世代累積、持續延展桃園的文化能量。

張善政指出，桃園文學館整體空間典雅有致、文化氣息濃厚，館內書牆陳設壯觀，展現桃園文學的豐沛能量。市府將秉持珍惜與專業的態度，妥善保存並活化運用這些珍貴館藏，讓文學資產不只是靜態保存，更能被閱讀與理解，成為市民親近文學、認識城市的重要文化場域。