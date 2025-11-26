桃園文青新地標！水泥牆X黑手雕塑，超有態度的老宅咖啡廳，美式咖啡才55元
原本昇品咖啡在龜山時就很想去喝杯咖啡，一直拖到現在龜山店收掉，新開的「Focus on flavor 二店」就在中原大學附近，使用原本的老宅改建，出現在屋頂的巨大黑手，一看照片真的是超吸睛，從牆壁裡破土而出，緊握著一杯咖啡，也成為最近很夯的打卡點，最棒的是這裡除了有許多調味咖啡之外，還有基本的美式咖啡55元與拿鐵選擇喔。
交通資訊
搭乘大眾運輸：
若你從中壢火車站出發，公車族可搭乘桃園客運5010經仁美、155或156至「普仁新村或中原大學全人村」站，下車後步行約8分鐘即可。
自行開車：
由中壢火車站往中原大學方向，大約10分鐘可抵達，附近巷弄有幾個私人停車場，也可停在中原大學或中原國小的收費停車場內，騎機車可以停在附近校園旁白線內。
Focus on flavor昇品咖啡藏在住宅區內，要走過車庫與社區中間的路才能抵達，來到這裡勇敢走進去就對了，看到黑色大手指標就往內走~
與許多以可愛、夢幻取勝的咖啡館不同，這裡更像是一個實驗性藝術空間，結合極簡、混凝土與金屬感的設計，讓「喝咖啡」變成一場關於視覺與嗅覺的沈靜對話，有內用和戶外座位區，可以自由選擇喜歡的座位區。
灰白牆面、裸露的水泥質感、低飽和度的燈光，沒有多餘的裝飾，卻在簡約中蘊藏力量。
最吸睛的，莫過於那隻從牆面伸出的黑手，有一隻緊握著咖啡杯從外牆破出，象徵著「生活中尋味的力量」
假日前往時真的是滿滿的人潮，看友人平日去沒什麼人，或許是學生們都還在上課？
平日的環境真的好拍也悠閒許多，看得出來這整個室內環境很有個性，
另一隻手則從內牆探出，手中托著一杯剛點的咖啡，牆上環繞著字句「 FOCUS ON FLAVOR」。
這是一種極具象徵意味的藝術設計，像是在提醒來訪的人：生活裡的每一口香氣，都值得被記住。
<感謝好友ellen贊助二張無人照>
來到這裡想要簡單的內用也可以坐在這區，最靠近點餐吧檯的位置，店家製作的過程相當快速，因為店內僅賣咖啡。
MENU
除了以上十種咖啡之外，也有提供美式咖啡55元和拿鐵，可以選擇基本款咖啡試試味道。
內用座位區也是使用原來的風格打通讓空間更佳明亮，旁邊就是社區的車庫也是蠻會利用空間的…
通往二樓的樓梯也很有氣氛，被綠意圍繞~
老實說如果是我的話應該沒辦法將這快廢棄的屋子改成這麼有型，頂樓的空間也放上露營桌椅，讓大家可以受受自然風吹來的感受~
自然的太陽光灑在牆面上，讓整個空間多了一份靜謐，來到這裡想要享受咖啡時間是很棒的。
這裡非常適合一個人來~
可以帶著書、筆電，或什麼都不帶，只帶著自己與思緒，外面的世界還在喧囂，而這裡則像是城市的緩衝地帶。
想要那個座位都可以自由坐下，所有的咖啡都是使用外帶杯，所以隨時可以帶著走也沒問題，只是這份量應該可以很容易喝完。
從上方的角度往下看這隻大手，更加的震撼，真的是很好拍，不管什麼角度都好拍~
美式咖啡55元
看似平凡的黑咖啡，其實最能體現一間咖啡館的功力，沒有牛奶的潤飾，也沒有糖的修飾，它是一種回歸本味的誠實存在，
也是A先生平常最常點的咖啡，提神酸香不苦澀。
入口時先是柔和的苦韻，隨後出現一抹淡淡的果酸與堅果氣息，尾韻乾淨不拖泥帶水。
原本想要拍這個角落，但是看其他客人還需要拍很久，可以看到點了很多杯，應該是IG客在拍攝就不打擾了。
這家店的視覺設計極具巧思，許多來訪的客人都會特地來此拍照打卡，那隻「巨大黑手」是門口的靈魂，也是最強的辨識標誌。
灰色水泥牆與黑色立體雕塑的對比，形成強烈視覺張力，就算不特別拍人，只拍杯咖啡，也能構成完美構圖。
地址： 320桃園市中壢區大仁一街38號
營業時間：10:00–22:00(每週一公休)
電話號碼：03-283 0006
IG
文章來源：VIVIYU小世界
