桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放

大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。

步道結合在地民眾運用就地取材的石塊與木材，依循地形紋理與環境特性打造出自然融景的步道。圖：觀旅局提供

觀光旅遊局說明，大棟山位於桃園、新北交界，大湖之森自然步道自桃園市龜山區大同路至新北市樹林區民和街，全長約1.4公里，並銜接至環台北天際線，成為連續且完整的登山路網，讓跨縣市的登山遊客可以增加一安全優質的登山路線，預期將帶動觀光人潮，提升區域觀光吸引力。

大棟山擁有豐富的人文及生能，該步道除了升級友善設施外，亦特別針對在地特有的煤礦產業及隨處可見的蜻蜓、豆娘等導入入文及生態解說內容，讓民眾在健行過程中不僅能欣賞自然景致，更能深入認識大湖坑地區豐富的地質與文化底蘊；相關解說設施皆採用自然素材打造展現環境融合的設計美感，沿線裝置藝術以石材排列出蜻蜓造型作為解說牌誌，更兼具趣味與識別功能，另以不同種類的木材製作觸感展示區，可讓遊客透過觸摸體驗，認識各種木材的質地與特性，增添自然教育的互動性與感知體驗。

除了工程施作外，步道為了增加社區參與的熱情，特別於桃園與新北交界路段導入手作步道方式，結合在地民眾運用就地取材的石塊與木材，依循地形紋理與環境特性打造出自然融景的步道，此段步道不僅作為桃園與新北山林系統的重要連結，更象徵人與自然之間共榮精神。

觀旅局長陳靜芳表示，大棟山風景區位於新北市與桃園市的交界，除了有串連到雙北的步道外，也擁有泠泉、煤礦、磚窯及古戰場等豐富的觀光資源，已於112年經觀光署核定為市級風景特定區，大湖之森步道為區內第一條全新整修的步道，未來亦將持續推動大棟山風景特定區的各項觀光建設，期串聯鄰近的新北市鶯歌、樹林及桃園龜山等地區，成為全新山林旅遊景區。

