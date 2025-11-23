桃園新住民培力中心傳授多元技能 助學員建立自信

桃園市婦幼發展局在義民社福館舉辦「114年度新住民培力中心成果分享會」。圖：婦幼局提供

桃園市婦幼發展局昨（22）日在義民社福館舉辦「114年度新住民培力中心成果分享會」，吸引眾多學員與家庭共同參與。婦幼局表示，桃園市已有超過7萬名新住民在此落地生根，其多元文化背景已成為城市重要的力量。今年度培力中心課程成果豐碩，新住民朋友展現從學習、累積到自信展演的完整歷程，充分體現桃園推動新住民培力政策的深度與成效。

今年度培力中心課程成果豐碩，充分體現桃園推動新住民培力政策的深度與成效。圖：婦幼局提供

婦幼局提到，本年度課程涵蓋多項專業領域，包括艾草溫罐按摩技能培訓、銀髮族健康料理、丙級中式麵食加工證照班、電商經營暨網路行銷、收納整理家事技能培訓及PowerPoint MOS證照班等。學員透過企業參訪、場域實作與技能演練強化專業能力，許多人成功取得證照或展現優異實作成果。學員分享心得表示，新住民培力中心不僅傳授技能，更協助學員逐步建立自信，從生活適應邁向職場銜接，讓更多新住民能夠在桃園找到發展的方向。

新住民培力中心不僅傳授技能，更協助學員逐步建立自信，從生活適應邁向職場銜接。圖：婦幼局提供

婦幼局長杜慈容表示，今年的成果分享會中，許多學員從起初不敢表達到如今能自信展現自我，部分學員已具備接案能力、開始規劃就業或創業方向，這些成長與轉變象徵城市對新住民的支持正逐步發揮效益，而新住民以實際成果回應努力，更為桃園注入新的能量與文化韌性。

婦幼局強調，該局將持續從就業培力、多元文化推廣、家庭支持與生活適應等面向深化服務，打造更加友善與包容的新住民環境，期盼透過多元課程與跨域合作，讓每位新住民朋友都能在桃園發揮專長、實現自我，也讓桃園成為新住民安心生活、共同創造未來的城市。

