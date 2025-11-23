桃園新住民培力中心傳授多元技能 助學員建立自信
桃園市婦幼發展局昨（22）日在義民社福館舉辦「114年度新住民培力中心成果分享會」，吸引眾多學員與家庭共同參與。婦幼局表示，桃園市已有超過7萬名新住民在此落地生根，其多元文化背景已成為城市重要的力量。今年度培力中心課程成果豐碩，新住民朋友展現從學習、累積到自信展演的完整歷程，充分體現桃園推動新住民培力政策的深度與成效。
婦幼局提到，本年度課程涵蓋多項專業領域，包括艾草溫罐按摩技能培訓、銀髮族健康料理、丙級中式麵食加工證照班、電商經營暨網路行銷、收納整理家事技能培訓及PowerPoint MOS證照班等。學員透過企業參訪、場域實作與技能演練強化專業能力，許多人成功取得證照或展現優異實作成果。學員分享心得表示，新住民培力中心不僅傳授技能，更協助學員逐步建立自信，從生活適應邁向職場銜接，讓更多新住民能夠在桃園找到發展的方向。
婦幼局長杜慈容表示，今年的成果分享會中，許多學員從起初不敢表達到如今能自信展現自我，部分學員已具備接案能力、開始規劃就業或創業方向，這些成長與轉變象徵城市對新住民的支持正逐步發揮效益，而新住民以實際成果回應努力，更為桃園注入新的能量與文化韌性。
婦幼局強調，該局將持續從就業培力、多元文化推廣、家庭支持與生活適應等面向深化服務，打造更加友善與包容的新住民環境，期盼透過多元課程與跨域合作，讓每位新住民朋友都能在桃園發揮專長、實現自我，也讓桃園成為新住民安心生活、共同創造未來的城市。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
桃園社會局關懷訪視員加入34名新血 守護兒少家庭與長輩安全
桃園市社會局家防中心今（22）日下午於市府警政大樓舉辦「兒少家庭關懷暨老人保護預防性關懷服務感恩活動」，由局長陳寶民頒發感謝狀予25位關懷訪視員，另也為新加入的34位關懷訪視員進行授證，肯定與感謝其投入關懷兒少家庭及長輩的行列。陳寶民表示，關懷訪視員是政府向家庭傳遞溫暖的重要力量，透過家訪能及早掌握桃園電子報 ・ 1 天前
小客車頂綁滿雜物 桃園警開罰（1） (圖)
有民眾近日在桃園市看見一輛自小客車車頂綁滿家具、棉被、行李箱等雜物，警方派員到車主、52歲王姓男子位於大園區的住處進行告誡勸導，並依法舉發開罰。中央社 ・ 16 小時前
小客車頂綁滿雜物宛如移動城堡 桃園警開罰車主
（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市有人在馬路直擊宛如「移動城堡」的轎車，不但車頂綁滿行李箱、家具，車輛引擎蓋、後照鏡和車門也破損不堪。警方表示，已依法舉發，可開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。中央社 ・ 16 小時前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 22 小時前
楊梅警主動發掘弱勢 轉介善團送上溫暖與關愛
警察勤務除了治安、交通之外，也會在勤務中主動發掘轄內弱勢家庭，結合地方相關資源，發起送暖關懷活動建立警察親民愛民的良好形象。桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所警員袁巧真日前得知轄內有一單親家庭的少年與父親相依為命，該父又為聾啞身心障礙人士，已經十年沒有工作，僅靠政府微薄補助及姑姑幫忙照顧維生，家庭貧困弱勢家庭急需關懷救助。在寒冬來臨之際，隨即結合「楊梅世大愛心協會」，由會長李雙福、副會長李信華等幹部於日前將紓困金1萬元及白米、麵條、雞蛋等日常生活用品愛心物資親自送到少年家裡，並評估日後協助事宜，該少年姑姑代收時非常感謝員警、協會的幫助，讓該少年能渡過困境，心中感受到社會的溫暖及愛心。更多新聞推薦 ● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉台灣好新聞 ・ 1 天前
COP30成果評價不一 氣候融資2035年增至3倍、淘汰化石燃料缺明確計畫
經過兩週的談判後，今年的聯合國氣候峰會22日落幕，最終達成的妥協方案被部分人士批評為軟弱無力，但也有一些人則認為取得了進展。 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)大會上最終敲定的協議，承諾提供更多資金協助各國適應氣候變遷，但缺乏明確的計畫來逐步淘汰石油、煤炭和天然氣等導致全球暖化的化石燃料。 這次峰會的成果遠未達到科學家認為世界所需的程度，也沒有達到環保人士和原住民要求的具備重大意義。很少有國家能夠完全實現他們的訴求，會場甚至發生了火災，一度中斷了談判。 但這種失望中也夾雜一些成果，人們也希望各國明年能取得更多的進展。 各國達成協議 氣候融資5年內增至3倍 各國同意將承諾用於協助脆弱國家適應氣候變遷的融資規模，在2035年前提升至當前水準的3倍，比原先設定的目標多花5年的時間。部分島嶼國家對這項財政支持措施感到滿意。 但最終文件並未包含逐步淘汰化石燃料的路線圖，這激怒了許多人。 在達成協議後，COP30主席柯利亞多拉哥(Andre Aranha Correa do Lago)表示，巴西將採取額外措施，並制定自己的路線圖。並非所有國家都簽署了這項計劃，但簽署國將於明年舉中央廣播電台 ・ 23 小時前
楊梅婦女關懷協會會員大會 張善政盼持續合作推動婦幼關懷工作
桃園市長張善政23日上午前往楊梅區，出席「楊梅區婦女關懷協會第6屆第1次會員大會暨理監事改選」。張市長表示，市府婦幼局於去（113）年成立，致力於服務本市婦女，並推出孕媽咪產前產後及兒童相關政策，歡迎婦女關懷協會等團體持續向市府提出相關建言，並與市府攜手推動更完善的社福政策。社會局指出，桃園市楊梅區婦女關懷協會於104年成立，以結合婦女共同學習成長，發揮婦女榮譽感及促進社會和諧與進步為創會宗旨，協助市府宣導桃園社會福利相關政策。社會局將繼續與各個人民團體合作，推廣更多社福政策，讓桃園市的長輩及婦幼能夠得到更好、更有品質的照顧服務。與會嘉賓，包括立委涂權吉、市議員李家興市府婦幼局長杜慈容、社會局主任秘書李玉齡、楊梅區公所主任秘書陳秋雪、楊梅區婦女關懷協會理事長鍾淑娓、楊梅區婦女會理事長戴景兆楊梅區女青年會理事長鍾承梅等均一同出席。更多新聞推薦 ● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉台灣好新聞 ・ 18 小時前
AI大師吳宥忠以突破性應用掀起台灣AI新浪潮 跨醫療、製造、教育領域成果亮眼
【台北報導】 被業界譽為「AI大師」的吳宥忠，近年憑藉多項具指標性成果，持續引領台灣人工智慧產業向前跨越。他不 …火報 ・ 1 天前
大溪豆干節開幕 香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕登場
記者陳華興／桃園報導 「二0二五植感桃園大溪豆干節」整體活動規劃以「大溪豆干x植感生…中華日報 ・ 1 天前
桃園青年諮詢委員遴選報名開跑 攜手市府推動城市向前
桃園市青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。市府期望透過制度化的青年參與機制，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。 青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理的核心平台桃園電子報 ・ 22 小時前
桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際自由時報 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 17 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 19 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前