桃園新住民文化季登場 王明鉅頒獎肯定多元共融成果

▲新住民團體表演團隊大合照。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市副市長王明鉅今（16）日上午前往桃園區，出席「114年度桃園市新住民暨多元文化故鄉季活動」，並頒獎予新住民傑出楷模、績優服務人員、友善社區、企業及學校等。

王明鉅副市長表示，桃園是全臺新住民人口最多的城市之一，市府自婦幼發展局成立以來，持續推動新住民服務與文化交流，不僅將新住民事務會報由每年2次提升至4次，也增設「新住民事務科」，投入更多人力與資源，讓政策推動更全面、更貼近需求。今年文化季延續多元共融精神，讓各國新住民朋友相互交流、分享家鄉飲食文化，也讓市民近距離認識各國風情，期盼新住民能安心生活、落地生根，與桃園共同成長。

婦幼發展局表示，今年活動以「多元文化、世界桃園」為主題，融合十餘國美食、文化展演與體驗活動，邀請20組新住民、原住民及客家團隊演出，並規劃70攤以上國際美食市集、手作DIY、異國服飾體驗及主廚創意料理示範。透過多樣化活動促進交流，不僅協助市民更了解新住民文化，也讓新住民更容易融入城市生活，共同打造具多元魅力的國際城市。