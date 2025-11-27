桃園新受證志工 發心立願上慈航

今天早上的志工早會，有新受證的志工來向上人分享，其中一對母子非常特別，他們是一起受訓、同時受證，而因為兒子有身心障礙，媽媽長年陪伴和照顧，也讓他們有因緣走入慈濟。而除了新受證志工，今天也來了一群非常可愛的小朋友，他們是桃園慈濟兒童合唱團，原來他們是要來唱歌給上人聽。

「1234567，7654321，我的愛 我的心 ，全都屬於你。」

宛如天使般的嗓音，桃園慈濟兒童合唱團，在志工早會上，要來唱歌給上人聽。慈濟志工張惠雯：「藉由學才藝不是一個目的，而是希望孩子跟家長能夠，在慈濟這個大家庭裡面薰陶成長，我們也會把握每一次的因緣，從教養院到安養中心，用音樂去散播歡樂 散播愛。」

他們曾經到花蓮慈濟醫院，和花蓮精舍表演，完成兩天一夜的尋根之旅。而這項活動的發起人，也是一群在合唱團長大的青年。青年志工童宇岑：「我與合唱團的學姊，邀請幾位慈中畢業的同學們，一起來承擔(尋根之旅)，由我們設計課程並擔任隊輔，在活動中 陪伴小朋友，象徵傳承與陪伴。」

一對母子檔竟然同時受證。兒子王智民被診斷有身心障礙，但媽媽陳炎春用心教導兒子，陪伴他成長，也因此認識並進入慈濟。慈濟志工陳炎春：「智民在3歲時，我就帶他去台大檢查，台大醫生跟我說，智民如果20歲，只會有10歲的智商，也不知道該怎麼辦，後來想說 反正都這樣了，就好好地教他 真心的教他。」

慈濟志工王智民：「我以前脾氣不好，都會甩門 現在改很多，我目前平常在上班，假日要去幫忙，做回收分類寶特瓶。」

