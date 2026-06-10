桃園新屋嚴重車禍 1死2傷3人無生命跡象送搶救

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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市新屋區中山西路二段今天中午發生死亡車禍，現場為自小客車與聯結車擦撞，警消從自小客車內救出受困者；事故造成1人死亡，3人無呼吸心跳送醫搶救、2人輕傷，事故原因待查。

桃園市政府消防局表示，今天中午11時58分接獲Apple Watch自動報案，新屋區中山西路二段發生車禍；現場為自小客車與聯結車發生擦撞，自小客車內有多人受困，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困。

消防局表示，現場共有6名傷患，其中1人明顯死亡、3人無呼吸心跳、2人輕傷；明顯死亡的是60歲的自小客車女性駕駛、未送醫，60歲自小客車女姓副駕駛和35歲聯結車男駕駛意識清楚、輕傷送醫。

其餘無生命心跳的3人，分別為2名年約60歲的女性乘客，和1名50歲男性乘客，皆送醫搶救；詳細事故原因仍待釐清。（編輯：林恕暉）1150610