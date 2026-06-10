桃園新屋慘重車禍！轎車撞聯結車「整輛成廢鐵」 1死2傷3命危

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【緯來新聞網】桃園市新屋區中山西路二段今（10日）上午11時58分發生重大車禍，白色轎車逆向行駛撞上聯結車，造成1人死亡，3人送醫前失去呼吸心跳，以及2人輕傷，詳細事故原因仍有待釐清。

桃園新屋發生重大車禍。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局說明，今天上午11時58分接獲Apple Watch自動報案系統通報，新屋區中山西路二段發生車禍，立刻派遣消防人員38名、消防車5輛及救護車12輛到場協助，抵達現場發現，白色轎車幾乎全毀，左側車身被撞得嚴重凹陷，整輛車嚴重變形，只能出動油壓破壞器材切開車身，將受困傷者救出。



消防局指出，事故共造成6人受傷，其中白色轎車駕駛、約60歲女性當場明顯死亡，未送醫。另外3名傷者到院前已無生命徵象（OHCA），分別為約60歲女性、約50歲男性及約60歲女性，由救護車分送怡仁醫院、新屋分院及楊梅天成醫院搶救。至於詳細事故原因及責任歸屬，還待警方進一步釐清。



車禍消息曝光後，在臉書《新屋生活圈》掀起討論，網友紛紛留言，「剛經過非常嚴重，轎車更加超級嚴重」、「太可怕了，希望無辜被波及到的人都平安」、「祈願平安」、「大車司機有夠衰」、「好嚴重喔，行車要注意安全」。

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