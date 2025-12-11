桃園新屋社子國小師生赴日交流 培養學童全球視野

社子國小與瑞穗小學交流。(圖/教育局提供)

桃園市新屋區社子國小長年深耕環境與食農教育，今(2025)年首度推動「米粒物語—台日生態永續對話」國際交流計畫，由校長賴美娟率領14位師生前往日本千葉縣瑞穗小學與榮小學進行跨國互動。學生以語言、文化與永續行動連結兩地校園，展現偏鄉孩子的自信與視野，為學校國際教育寫下重要里程碑。

社子國小致贈瑞穗小學學校的文創紀念品。(圖/教育局提供)

教育局表示，為準備此次交流，學校自學期初啟動為期半年的跨領域課程，包括生活日語、文化禮儀、視訊簡報與生態永續等主題，協助學生培養跨文化溝通能力與國際表達自信，也為實地交流奠定能力基礎。此外，學生更運用校園植物開發「社子菁品」文創，如左手香膏、魚腥草茶、香草防蚊包、樟木手機杯墊等，並於運動會義賣籌措交流基金，為自己的旅程貢獻心力。交流期間，賴美娟亦致贈樟木手機杯墊、擴香木、龍柏筆等文創禮品，傳遞校園永續理念；日方則以當地吉祥物「馬琳小姐」與「千葉君」回贈，象徵兩校友好情誼。

社子國小與瑞穗小學生玩劍玉童玩。(圖/教育局提供)

社子國小第一天前往大網白里市立瑞穗小學展開交流，活動以全日語介紹台灣與家鄉特色開場，展現半年來扎實的語言訓練。學生接著帶來結合台灣廟會鼓樂與日本童謠〈桃太郎〉的鼓樂組曲，贏得全場掌聲；瑞穗小學則以節奏整齊、技巧純熟的花式跳繩回應，讓同樣推動跳繩運動的社子學生深受鼓舞。其後兩校學生共同體驗劍玉、翻花繩、沙包、板羽球等傳統童玩，並於午餐後一同進行書法課程，在輕鬆愉快的氛圍中深入感受日本文化。

社子國小與榮小學學生一起共用午餐。(圖/教育局提供)

接下來交流團隊前往匝瑳市立榮小學，該校周邊景致與桃園新屋相似，皆臨海且擁有廣闊農田，在自然脈絡上產生即時共鳴。活動由學生司儀主持歡迎典禮，呈現日方重視學生自主與儀式教育的特色。交流課程中，兩校學生以校園共同的自然素材「松果」進行「小雪人」環保手作，透過表情與手勢跨越語言限制，建立深刻情誼。午餐時更能感受到校方對於營養午餐教育的推動，當天享用了口味清淡、營養均衡的美味餐點，孩子們還能將飯菜吃完不剩食，值得學習。餐後兩校學生在土操場金黃銀杏樹下奔跑、盪鞦韆、嬉戲，體驗不同於台灣校園的戶外活動節奏，也在共玩的過程中拉近彼此距離。

賴美娟表示，此次交流能順利成行，是許多力量共同成就的教育溫度，讓社子學生得以參與跨國學習之旅。她指出，國際教育的核心不僅是帶學生走出校園，更在於「讓偏鄉孩子走出去看見世界，也讓世界走進他們心裡」，從真實互動中擴展視野與文化理解。期許學生「以世界為教室、以家鄉為根」，在扎根土地的同時具備全球視野，成為能連結台日、並為地球永續未來貢獻力量的小小公民。